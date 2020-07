Tra Cinema e Realtà: il Cineforum organizzato dal Forum dei Giovani

Mariagrazia Costagliola | Importante iniziativa quella che vedrà protagonisti ancora una volta i giovani di Procida. Sabato l’Assessore alle Politiche giovanili, Rossella Lauro, ha condiviso:

“Giovedì 23 luglio i ragazzi del Forum dei Giovani presenteranno il primo evento legato al Progetto “Tra Cinema e Realtà” iniziativa finanziata dalla Regione Campania con il Bando Giovani in Comune.

I Giovani del Forum hanno risposto all’Avviso Pubblico della Regione per promuovere e confrontarsi su tematiche che hanno a cuore con uno strumento vicino alle loro passioni come il Cinema. La partecipazione di Attrici ed Attori che hanno interpretato i film scelti daranno un valore aggiunto alle serate del Cineforum che si svolgeranno presso il Palazzo d’Avalos.

La nuova esperienza del Forum, partita un paio di anni fa a Procida, è stata la ricarica di energia bella, pulita e positiva che ha animato parte di questo mandato amministrativo. Ringrazio il Coordinatore Vincenzo Esposito e tutto il gruppo che da subito hanno dimostrato di volersi mettere in gioco senza perdere mai nessuna occasione e opportunità offerte sia sull’isola che su terraferma.”

Il vice coordinatore del Forum, Luigi Primario, ha condiviso: ““Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo progettare ma anche credere.” -Anatole France-

Con Vincenzo Esposito e gli altri ragazzi del Forum dei Giovani di Procida abbiamo iniziato a sognare un paio di anni fa…abbiamo organizzato eventi, incontri, vinto diversi progetti e fondi. Per alcuni può sembrare poco…per noi, invece, che partivamo da zero, sfiduciati ma incoraggiati dall’assessore Rossella Lauro, abbiamo realizzato qualcosa per la nostra isola.

Questo è il risultato dell’ultimo progetto vinto dal Forum, partecipando al bando “Giovani in comune” del Forum dei Giovani della Regione Campania!

Un ringraziamento speciale va a Marco Giaquinto che chi ha aiutato a realizzare questa rassegna cinematografica e di performance artistiche. Un grazie va a tutta la squadra che lavora “dietro le quinte” Vi aspettiamo Prenotate ai numeri indicati, perché i posti sono limitati.”

Il programma

Giovedì 23 Luglio 2020

Cristina Donadio

Proiezione del cortometraggio “La scelta – The choice” un film breve di Giuseppe Alessio Nuzzo

Giovedì 6 agosto 2020

Francesco Di Leva

Proiezione del film “Una vita tranquilla” di Claudio Cupellini

Giovedì 27 agosto 2020

Massimiliano Gallo

Proiezione del cortometraggio “Wash me” di Francesco Prisco

Venerdì 11 settembre 2020

Gianluca Di Gennaro

Proiezione del film “Gramigna” di Sebastiano Rizzo