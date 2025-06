Tra balenottere e capodogli, il respiro del mare: viaggio nel cuore del Tirreno con Oceanomare Delphis Onlus

Il mare non ha bisogno di parole per emozionare: bastano un soffio d’aria, un salto improvviso, un’ombra che scivola sotto la superficie. È quanto accaduto in una giornata fuori dal tempo, vissuta a bordo del veliero Jean Gab, salpato da Ischia all’alba e guidato dall’esperienza dei ricercatori della Oceanomare Delphis Onlus.

Poco dopo le 8 del mattino, il primo incontro: una balenottera comune ha affiancato la barca con un comportamento sempre più confidente. “La seguiamo da qualche giorno – raccontano gli esperti a bordo – e continua ad avvicinarsi spontaneamente, quasi a volerci osservare anche lei”.

Nel frattempo, sopra le onde, un drone ne sorvola la sagoma, documentando la sua maestosa eleganza. È l’inizio di una giornata memorabile, in un tratto di mare che ospita una delle biodiversità marine più ricche del Mediterraneo. Siamo tra Ischia e Ventotene, in piena area Regno di Nettuno, un’area marina protetta che include anche una zona pelagica estesa, habitat naturale per otto specie diverse di cetacei.

A metà mattina, una serie di click captati dagli idrofoni trainati a bordo ha acceso l’attenzione dell’equipaggio. Le registrazioni indicano la presenza di capodogli, e la barca segue il richiamo sonoro in direzione del canyon sottomarino di Cuma, dove questi cetacei trovano cibo nelle profondità.

Ed è lì che la meraviglia si compie: almeno cinque capodogli emergono uno dopo l’altro, alcuni si avvicinano alla barca, altri si mantengono a distanza, regalando agli occhi increduli dei presenti salti spettacolari, come in una coreografia silenziosa. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, diventando virale in poche ore.

Il merito di questo straordinario lavoro va all’impegno quotidiano della Oceanomare Delphis Onlus, che dal 1994 monitora i cetacei nel Golfo di Napoli e nel Tirreno centrale. A coordinare il progetto è la biologa marina Barbara Mussi, presidente dell’associazione, che ha fatto del veliero Jean Gab una vera e propria piattaforma scientifica galleggiante.

Le giornate in mare – dalle prime luci all’imbrunire – sono ricche di osservazioni, di dati raccolti, ma soprattutto di emozioni che nessuno a bordo dimentica facilmente. Un’esperienza che ricorda, con forza e bellezza, perché proteggere il mare non è solo un dovere scientifico, ma un atto di gratitudine verso la vita che lo abita.

Video Alessandro Apuzzo per Oceanomare Delphis