“Tra 5 partite parliamo”. Enrico Buonocore detta la road map dell’Ischia

Francesco Fiorillo | Quattro punti nelle prime due del nuovo anno, l’Ischia capolista si prepara alla ventunesima giornata del campionato. Per i gialloblù ci sarà il confronto interno col Savoia, una gara da non sottovalutare come spiegato da mister Enrico Buonocore. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato a poche ore dal fischio d’inizio. Diversi gli argomenti trattati dal mister che si è soffermato sulla condizione dei suoi, sull’importanza delle prossime uscite e ha chiesto maggiore vicinanza da parte del pubblico:“Mi aspetto una partita d’intensità, la squadra deve avere tanta voglia e mettere quantità.

Poi, dopo deve venir fuori la qualità. In questo mese e mezzo avremo cinque o sei partite che ci permetteranno di tirare una linea e dirci un po’ com’è la situazione. Sugli indisponibili posso dire che Brienza ha sentito contrarre dietro alla gamba, spero non sia nulla di grave. Abbiamo tutti a disposizione. Sto dando continuità a Kikko Arcamone che non ne ha avuta molta nei primi mesi anche a causa di un problema alla caviglia, non stava mai bene fisicamente. Mercoledì scorso contro l’Acerrana ha fatto molto bene per sessanta minuti, domenica di meno, ma gli sto dando continuità. Ho una formazione titolare nella mia testa, ogni tanto capita che ci sta qualcuno che sta meglio e li alterno.

È anche giusto così, ma sette o otto sono sempre gli stessi, gli altri girano. Le prossime cinque partite saranno fondamentali, tre in case e due fuori. Gli scontri diretti non vanno neanche preparati a livello mentale. Nei prossimi incontri affrontiamo squadre che si devono salvare e tirare fuori dalla zona calda. All’inizio del campionato abbiamo avuto qualche problema proprio contro queste avversarie. Adesso l’atteggiamento è totalmente diverso, non dal punto di vista del gioco, ma per tipo di approccio alla partita. Il girone d’andata è stato buono, poteva essere ottimo, i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo primi in classifica, il merito è di questo gruppo.Quali errori non bisogna ripetere nelle prossime partite? Bisogna essere presenti su ogni momento della partita. Fino alla partita persa in casa contro la Montecalcio, avevamo dei cali a livello mentale.

Col tempo abbiamo capito e siamo cresciuti, non so se fino alla fine manterremo questo livello d’attenzione, però quest’aspetto fa la differenza. Per vincere devi essere mentalmente forte. Ci sono tanti calciatori che giocano in questa categoria, ma alcuni vincono spesso perché a livello mentale sono più forti. Con concentrazione e approccio alla partita ad alti livelli, come sta avvenendo negli ultimi mesi, non dico che vinciamo ma ci andiamo vicini. Tifosi? In casa si sente la spinta del pubblico, ma c’è bisogno di maggiore affluenza. In trasferta non so il motivo dell’assenza. Anche gli incontri in settimana non aiutano, la squadra ha bisogno dell’aiuto dei tifosi. Siamo in un momento cruciale del campionato, l’Ischia è di tutti. Bisogna stare più vicini alla squadra, i ragazzi se lo meritano”.