Tozzi e i suoi omertosi complici ischitani | #4WD

Riporto fedelmente dal Corrieredelmezzogiorno.it un abstract dei contenuti tratti dal libro “Oltre il fango. Una nuova visione per uscire dal rischio idrogeologico.” (RaiLibri) a firma del geologo Mario Tozzi:

“Ischia è un’isola a rischio. È «un paradiso perduto». È diventata il simbolo «dell’anarchia urbanistica», dei «famigerati diritti acquisiti dagli abusivi», «del cemento libero su ogni cosa», «dell’incuria come metodo», «dell’allergia all’idea stessa di prevenzione». E da certi luoghi, dalle aree più pericolose, «si può andare solo via». «Ischia è stata uno dei paradisi d’Europa per decenni, se non per secoli, e ha continuato a esserlo perfino dopo il terremoto del 1883 e l’alluvione del 1910. Ma oggi periodicamente assomiglia a un inferno, e le ripetute alluvioni con frane (la penultima del 2010) e il terremoto del 2017 lo testimoniano drammaticamente». … là dove «la natura originaria è cancellata, sostituita da lacerti di paesaggio addomesticato, e l’ambiente è strapazzato»; per atterrare infine sull’inevitabile riferimento all’abusivismo di cui «l’isola è regina incontrastata», un vero e proprio «festival della bulimia costruttiva che ha pochi pari in Italia», con 60.000 abitanti e più di 27.000 pratiche di sanatoria per abusi presentate in occasione degli ultimi tre condoni nazionali, senza contare i 600 edifici che da anni sono in lista d’attesa per essere abbattuti. E che mai lo saranno. Tutto questo in un’isola in cui il comune più grande (Ischia) presenta oltre un terzo della sua superficie a rischio (4000 abitanti, quasi il 20% della popolazione) e in cui insistono comuni come Forio, Barano, Lacco Ameno, che presentano circa la metà del territorio esposta alla precarietà idrogeologica, per non dire di Casamicciola, con più di 3000 persone residenti in aree insicure. «Dispiace ripetere queste parole, ma non sono dettate dal pregiudizio (peraltro, come nipote di napoletani mi sarebbe difficile) o da un malinteso senso di superiorità. Sono solo frutto dell’osservazione di quanto avviene ormai da decenni, e della rabbia di aver provato a farlo notare, ricevendone in cambio solo l’accusa di non amare l’isola o di essere un menagramo…».”

C’è un solo comportamento più spregevole e irriguardoso delle tiritere qualunquistiche del Tozzi nei confronti dell’intera isola d’Ischia: quello delle sei amministrazioni locali che ancora non hanno sentito il bisogno di costituirsi legalmente contro il vero e proprio turpiloquio che ormai da lunghi anni questo signore rivolge indisturbatamente e gratuitamente alla nostra terra, contrastato solo da pochi miei articoli che naturalmente poco o nulla hanno potuto rispetto alle sue ben più dotate casse di risonanza mediatiche.

Altro che “pregiudizio”: il suo comportamento sembra quello dell’amante tradito, del genitore al quale è stata “accisa ‘a criatura ind’a cònnola”, o peggio ancora del marito la cui moglie è stata più volte abusata dal destinatario delle sue accuse. O forse, semplicemente del tecnico mai sufficientemente considerato (professionalmente o da ospite) da una località decisamente più bella e di successo di quell’Isola del Giglio dove questo “signore” pare abbia da tempo comprato casa.

Quando il nostro senso di appartenenza ed orgoglio patrio si desterà finalmente dal dannoso torpore atavico in cui versa da troppo tempo, forse capiremo che è giunto il momento di difendere Ischia da questo genere di soloni e dai loro più o meno inconsapevoli (o semplicemente incapaci) complici omertosi che continuiamo a premiare eleggendoli.