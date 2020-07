Torta fichi & limoni | Le delizie di Daniela

Daniela Scotti | Nei nostri giardini cominciano a maturare i primi frutti delle secolari piante di fico, i famosi Fioroni , più grandi del frutto normale e forse meno saporiti ma non per questo meno pregiati e ricercati , anzi. Rappresentano la vera primizia dell’estate antica , quella dei ricordi e delle scorpacciate di fichi direttamente dalla pianta nel giardino della nonna. E la ricetta di oggi è proprio dedicata a loro, l’ho scoperta grazie ad un’amica e da allora la preparo spesso. Una ricetta semplice ma dalla doppia consistenza perché prevede due impasti base e la presenza profumata e gustosa di due frutti irresistibili i fichi e i limoni. La inserisco sempre nei miei buffet per la prima colazione e va a ruba ma è ottima anche dopopranzo, a merenda e dopocena accompagnata da un bel bicchierino ghiacciato di limoncello fatto in casa.

Ingredienti e Procedimento:

Per la base frolla: 400 gr di farina 00, 1 uovo, 170 gr Burro morbido, 140 gr zucchero semolato, la scorza grattugiata di un limone non trattato, un

pizzico di sale.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto di frolla compatto e liscio e far riposare in frigo coperto per una mezz’ora.

Per il ripieno: 15 Fioroni, 3 cucchiai di zucchero semolato, la buccia grattugiata di un limone non trattato.

Mettere in un pentolino i fichi sbucciati e tagliati a pezzi con lo zucchero e la buccia di limone e procedere creando una composta non troppo densa.

Per la base soffice: 200 gr farina 00, 200 gr zucchero, 5 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 80 ml olio di semi di mais, il succo e la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale.

Montare con fruste elettriche o in planetaria le uova con il sale e lo zucchero, unire a pioggia la farina setacciata con il lievito e poi l’olio e il limone.

Stendere la frolla in uno stampo da crostata da 28 cm di diametro e bucherellare, versare sopra la composta di fichi e livellare bene. Aggiungere poi il composto soffice ed infornare a 180° per 45 minuti circa. Una volta fredda spolverare con zucchero a velo e decorare con fettine di fichi.

I SEGRETI DI DANIELA: