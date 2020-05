Torta Camilla e Camilline | Le delizie di Daniela

Daniela Scotti | In queste meravigliose giornate di sole ricaviamo dalla frutta e dagli ortaggi le vitamine necessarie a produrre tanta melanina che possa contrastare il grigiore accumulato in questi giorni di lockdown forzato in casa. La ricetta di oggi è dedicata ai più piccoli, quelli che forse hanno anche maggiormente sofferto per l’isolamento, ma piace tanto anche ai più grandi. Utilizzeremo due ingredienti semplici e salutari che associati tra loro creano una torta gustosa, soffice, profumata e coccolosa: CAROTE e MANDORLE.

Possiamo lasciarla semplice e spolverarla di semplice zucchero a velo oppure decorarla con crema al formaggio e tante carotine e un buffo coniglietto inserito al centro. Tutto realizzato a mano da me e naturalmente in pasta di zucchero.

Siete pronti a realizzarla ?

La dose che vi propongo è per uno stampo rotondo a cerniera diam. 24 cm oppure per 12 monoporzioni.

INGREDIENTI:

3 uova

100 gr zucchero semolato

50 gr zucchero di canna

250 gr di farina 00

50 gr Fecola

1 bustina di lievito per dolci

4 carote

60 gr di mandorle tritate finemente

1 cucchiaio di misto di aromi in polvere (cannella, zenzero, cardamomo)

100 ml di latte intero

90 ml olio di semi di mais

un pizzico di sale

1 bicchierino di liquore tipo limoncello.

PROCEDIMENTO:

Montare le uova intere con sale e zucchero a spuma soffice. Pelare, lavare e affettare le carote e frullarle in un mixer con olio e latte. Aggiungere al composto di uova le farine e il lievito. Unire poi le carote frullate e mescolare bene. Aggiungere poi gli aromi, le mandorle e il liquore. Mescolare bene. Versare l’ impasto nello stampo oleato ed infarinato. Forno preriscaldato ventilato a 170° per 25 min circa( prova stecchino). Far raffreddare bene e poi sformare e qui scegliete se cospargerla di zucchero a velo o arricchirla con un frosting di Crema di formaggio.

FROSTING CREMA DI FORMAGGIO:

125 gr di formaggio spalmabile con 3 cucchiai di zucchero a velo montati bene con fruste elettriche. Decorare a piacere, io ho scelto crema di formaggio a ciuffetti (come in foto) e carotine e coniglietto in pasta di zucchero. Provatele meritano!

