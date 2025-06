Torneo di Corpus Domini. Angelo Pisano convocato nella Rappresentativa Campania U17

Dal 18 al 21 giugno 2025, il capoluogo molisano ospiterà la quarta edizione del prestigioso Torneo di Corpus Domini – Under 17, appuntamento imperdibile per il calcio giovanile nazionale. Una manifestazione che celebra passione, tradizione e talento, mettendo sotto i riflettori i migliori prospetti delle rappresentative regionali.

Tra i nomi presenti nella selezione del Comitato Regionale Campania, guidata dal selezionatore Valerio Gazzaneo, emerge quello di Angelo Pisano, classe 2009, attaccante della SSD Ischia Calcio. È l’unico calciatore sotto età convocato per questo torneo riservato agli Under 17, un segnale forte della sua crescita e del suo potenziale.

Ma Pisano non è nuovo alle sfide “più grandi di lui”. Nella stagione appena conclusa ha disputato ben due campionati: quello Under 18 regionale, dove è stato protagonista nella cavalcata vincente dell’Ischia Calcio, chiuso al primo posto in classifica; e quello Under 16, culminato domenica scorsa con la vittoria delle fasi finali provinciali, sotto la sapiente guida tecnica di Mister Giacinto De Siano.

Una doppia esperienza che testimonia la sua maturità calcistica e la sua capacità di essere decisivo in contesti diversi. Tecnica, velocità, intelligenza tattica e una personalità fuori dal comune per la sua età: queste le qualità che lo hanno portato fino a Campobasso, a confrontarsi con i migliori pari ruolo d’Italia, in un torneo che può diventare la sua rampa di lancio.

La Campania, inserita nel Girone A con Bari, Giugliano Calcio e la rappresentativa CR Molise, affronterà un girone impegnativo. Ma con ragazzi come Angelo Pisano in campo, pronti a scrivere il proprio nome nel futuro del calcio italiano, le speranze sono più che fondate.

Per il giovane talento isolano, il Torneo di Corpus Domini è il palcoscenico perfetto per confermare ciò che a Ischia già sanno: il futuro ha il suo nome.