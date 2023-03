Tornano le offerte di Primavera di Amazon

MILANO (ITALPRESS) – Saranno due giorni e mezzo di offerte per tutti coloro che amano l’e-commerce: permetteranno ai clienti “di risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno, per celebrare al meglio la Primavera”. Amazon, dalle 18 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo rende disponibile un’ampia selezione di prodotti scontati fino al 40% in tante categorie, tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. Andando sul sito amazon.it/springsale “è possibile trovare diverse soluzioni adatte a tutte le necessità”, spiega Amazon.Nel quartier generale di Viale Monte Grappa a Milano, Olga De Franceschi, Consumer PR Manager di Amazon.it, spiega cosa trovare in questa vetrina: “Le offerte di Primavera sono il nostro primo grande evento dell’anno grazie al quale i clienti possono risparmiare fino al 40% su migliaia di prodotti in tantissime categorie. Sappiamo infatti che la Primavera è un periodo in cui le persone amano rinnovare gli spazi interni ed esterni e riorganizzare la casa, ma le offerte sono disponibili anche su prodotti per la cura della persona, su beni di consumo quotidiano e su molto altro”.Amazon non dimentica neppure una categoria di clienti che sta diventando sempre più numerosa, ovvero tutti gli appassionati di prodotti ricondizionati: “Sono molto richiesti in questo periodo, e i clienti li possono trovare nella vetrina Amazon WareHouse, che include i prodotti, usati o ricondizionati, che vengono resi e a cui noi diamo una nuova vita”.L’E-Commerce ha conosciuto una crescita esponenziale dall’era Covid, e da allora non conosce soste: “Durante quel periodo – continua Olga De Franceschi – anche coloro che magari non l’utilizzavano prima hanno scoperto i grandi vantaggi dello shopping online, fra cui la comodità della consegna in tempi rapidi a casa propria, l’ampia varietà dell’offerta e la possibilità di trovare tutto ciò di cui si ha bisogno a prezzi convenienti”.“Con Amazon Prime, inoltre, c’è la possibilità di risparmiare in ogni momento dell’anno. In questo caso – conclude Olga De Franceschi – i clienti hanno accesso a molti benefici inclusi nell’abbonamento, per esempio le spedizioni gratuite, veloci e illimitate su oltre due milioni di prodotti, ma anche l’accesso a Prime Video, a Prime Music, con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, a Prime Reading per usufruire di una selezione di centinaia di E-Book, e ovviamente anche Amazon Photos per archiviare foto illimitatamente”.

– foto col/Italpress –

(ITALPRESS).