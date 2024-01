Torna la festa di Carnevale a Casamicciola Terme

Torna la Festa di Carnevale a Casamicciola, organizzata dall’amministrazione comunale e dedicata ai più piccoli. Per la tradizionale ricorrenza del martedì grasso è stato allestito un programma che prenderà il via sabato 4 febbraio con “Aspettando Carnevale”, una iniziativa pensata per fare giocare imparando i bambini; presso il salone delle Terme Belliazzi saranno infatti allestiti laboratori per la creazione di mascherine in terracotta, cartapesta, pasta di zucchero e pasta di sale curati da artigiani ed animatori specializzati.

I laboratori si terranno alle ore 15.30 e 16.30 di sabato 4 e poi di lunedì 12 febbraio e per i bimbi che vi parteciperanno sono previste dolcezze e sorprese; per la partecipazione ai laboratori è richiesta l’iscrizione gratuita che potrà essere effettuata telefonicamente rivolgendosi a: Federica (340.1008502), ⁠Mirella (338.1377323) oppure ⁠Antonella (320.6285731).

Il 13 febbraio poi “Benvenute mascherine: la festa di Carnevale 2024”, una grande evento per i bambini di Casamicciola e dell’intera isola con le mascotte della Disney e dei supereroi della Marvel, le principesse e le fatine, il pop corn gratuito per tutti, l’animazione ed i balli con le animatrici ed ancora musica ed il fantastico spettacolo delle bolle giganti con la fata Sisina.

Non mancheranno, nel corso del pomeriggio, le dolcezze di Carnevale per tutti: l’appuntamento con il Carnevale di Casamicciola è a partire dalle ore 15.00 in piazzetta Sant’Antonio a Perrone