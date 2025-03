MILANO (ITALPRESS) – Dal 25 marzo al 31 marzo torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Gli amanti dello shopping online, a partire dalla mezzanotte del 25 marzo potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti visitando la vetrina dedicata www.amazon.it/springdealdays. Fra le categorie coinvolte: casa, elettronica, prodotti per tutti i giorni, cucina, moda e bricolage. L’azienda ha scelto ancora una volta la primavera perchè questo risulta essere un periodo particolarmente amato dai clienti per fare acquisti online. Secondo un sondaggio di HarrisX, società di ricerche di mercato americana, infatti, il 69% degli italiani che acquista online in primavera ricerca maggiormente prodotti di uso quotidiano. Nel complesso poi l’81% preferisce trovare un’offerta su un prodotto che aveva programmato di acquistare. Inoltre, il 47% degli italiani sceglie proprio questo periodo dell’anno per risparmiare; quindi, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon risulta essere un’opportunità ulteriore di fare acquisti approfittando delle occasioni offerte da Amazon. “I dati che emergono dal sondaggio di HarrisX sono molto chiari – ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon – per il 44% degli italiani che acquistano online, la presenza di offerte e di opportunità di risparmio rappresenta uno dei motivi principali per le scelte d’acquisto. Inoltre, ritengono che una politica di prezzo trasparente, senza costi nascosti (50%) e un’ampia selezione di prodotti (35%) siano tra i fattori chiave dell’esperienza di acquisto online”.

Particolare attenzione è dedicata da Amazon alle piccole e medie imprese italiane: “Durante la Festa delle Offerte di Primavera i clienti troveranno un’ampia selezione di offerte su prodotti di grandi marchi Made in Italy come Lavazza, Clementoni, Kartell e De Longhi”, ha aggiunto al microfono di Italpress.

Per restare sempre aggiornati durante l’evento e assicurarsi di trovare le offerte migliori, ecco i consigli di Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon: “Tre sono i suggerimenti principali per i nostri clienti. Innanzitutto, creare una lista dei desideri, per visualizzare subito i prodotti inclusi tra le offerte dell’evento. Seguire poi le offerte per ricevere notifiche su quando saranno disponibili e approfittare delle offerte personalizzate per identificare facilmente, tra le tante offerte in vetrina, quelle più in linea con i propri interessi”. Durante la Festa delle Offerte di Primavera saranno poi disponibili le “Offerte WOW!” ovvero una selezione di prodotti di grandi marchi, con nuove offerte a tempo limitato, disponibili ogni giorno, e focus specifici sulle tendenze di stagione, come la Giornata della Tecnologia, la Giornata della Casa e la Giornata della Cura di sè. Per quanto riguarda le opzioni di consegna, i clienti Prime possono fare affidamento su consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su milioni di prodotti, scegliere di far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker o un Amazon Counter oppure selezionare l’opzione “Il Mio Giorno Amazon”, scegliendo quindi il giorno della settimana per ricevere tutti i prodotti idonei, senza costi aggiuntivi.

