Torna il motocross sulla spiaggia della Chiaia a Forio. Evento l’11 e 12 Febbraio

La spettacolare kermesse torna nei giorni 11 e 12 febbraio, pronta a regalare spettacolo Sabato 11 e domenica 12 febbraio torna a Forio la magia della Ischia Marecross, la competizione di motocross in spiaggia giunta alla sua VII edizione. Ad organizzarla quest’anno è direttamente il Motoclub Ischiacross del presidente Ciro Morgera, insieme al vicepresidente Franco Mazzella e a tutto il direttivo. Da quest’anno infatti l’associazione Ischiacross è affiliata direttamente alla Federazione Motoristica Italiana diventando ufficialmente un Motoclub.

Tante le categorie nelle quali saranno divisi i piloti, dai più piccoli del minicross ai più esperti della 250cc e della 450cc. Nel primo pomeriggio di sabato ci saranno le prove libere, mentre la domenica sarà la volta delle qualifiche, al mattino, e delle manche di gara a seguire. Lo scenario sarà come sempre la spiaggia della Chiaia a Forio, che permetterà ancora una volta ai tanti spettatori di ammirare le evoluzioni dei piloti con lo skyline del Comune del Torrione.

“Sono molto felice – dichiara Ciro Morgera, presidente del Motoclub Ischiacross – di organizzare la gara quest’anno in maniera più diretta. Devo dire grazie a Franco Mazzella e a tutta la nostra squadra, visto che senza di loro non si potrebbe fare nulla. Un grande ringraziamento va al Team Fashion Bike per tutto il supporto che ci ha dato negli anni scorsi e anche quest’anno. Grazie anche al Comune di Forio per tutto il supporto che ci dà sempre. Con tutto quello che è successo a Casamicciola Terme a un certo punto avevamo anche pensato di non fare la gara. Tutti abbiamo perso delle persone care nella tragedia del 26 novembre, ma alla fine siamo stati d’accordo sul fatto di non abbatterci e cercare di regalare, con lo spettacolo offerto dai piloti, un po’ di svago a tutti”.