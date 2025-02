TopNetwork, accordo strategico con AGS per la digital transformation

MILANO (ITALPRESS) – TopNetwork, tech company del Gruppo Smart4Engineering specializzata in servizi IT e tecnologie digitali, ha annunciato la firma di un accordo strategico per la locazione di ramo d’azienda con Advanced Global Solution A.G.S. S.r.l., un’azienda italiana con 20 anni di esperienza in soluzioni ITC, IIOT e AI, che serve clienti nei settori banking, insurance, telco, automotive, pharma e PA. L’estrema complementarietà delle competenze e della base clienti di AGS comporterà notevoli sinergie di ricavo, in parte significativa derivanti da attività di upselling e integrazione degli sforzi commerciali.In particolare, il mercato banking and insurance nelle aree geografiche del nord-ovest presenta interessanti opportunità di sviluppo e creazione di sinergie. Grazie a questa operazione, TopNetwork integra immediatamente le competenze di AGS, rafforzando la sua offerta in ambiti come Artificial Intelligence, Big Data, IOT e Service Management.Questo passo si inserisce nella strategia di Smart4Engineering, che mira a creare entro sei anni un operatore leader europeo nella digital transformation e nei settori high-tech, con un valore compreso tra 400 e 600 milioni di euro.“L’unione con il team AGS porta TopNetwork a superare i 1000 professionisti, accelerando la nostra crescita e rafforzando la capacità di offrire soluzioni tecnologiche innovative e personalizzate ai nostri clienti”, ha dichiarato Franco Celletti, CEO di TopNetwork.Con l’integrazione di AGS, TopNetwork rafforza il proprio posizionamento come partner di riferimento per le aziende italiane nella trasformazione digitale, puntando su innovazione, scalabilità e prestazioni.TopNetwork è una società parte dell’ecosistema Smart4Engineering, piattaforma di integrazione paneuropea caratterizzata da 14 controllate in quattro paesi Ue. SM4E è guidata in Italia dal managing partner Carlo Torino, e vede Franco Celletti attivo nel ruolo di CEO delle attività Italiane e responsabile delle operations delle tre controllate del gruppo nel paese.Il gruppo TopNetwork è oggi un player ampiamente diversificato in termini di competenze digitali, e attivo nei servizi di consulenza lungo l’interra digital stack. La società, dopo l’ingresso di SM4 e l’execution dell’ambizioso piano di crescita per linee esterne, può oggi esprimere assolute eccellenze in molteplici tecnologie di frontiera e asset proprietari: machine learning, Gen-AI, cybersecurity e IoT. Il volume d’affari pro-forma atteso per l’anno fiscale 2025 traguarda gli 80 milioni di euro.

– Foto by geralt via Pixabay –

(ITALPRESS).