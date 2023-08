ROMA (ITALPRESS) – TopNetowrk SpA acquisisce la totalità di Eurosystem e, attraverso il coordinamento strategico-finanziario di SM4, si impone sul mercato in qualità di soggetto aggregatore nel segmento dei servizi IT ad alto valore aggiunto. La storica realtà romana, entrata a far parte del gruppo pan-europeo SM4 nel 2021, realizza il primo obiettivo del suo ambizioso piano di crescita per linee esterne, acquisendo e integrando la società trevigiana presente sul mercato da oltre quarant’anni.

“Straordinarie le sinergie commerciali in termini di linee di prodotto/servizio, diversificazione geografica, robusta penetrazione nel mercato delle PMI del nord-est. Insomma, Eurosystem era un complemento perfetto per TopNetwork. Siamo orgogliosi di poter lavorare al fianco Gian Nello Piccoli e del suo team. Una storia di successo con profonde radici territoriali”, ha commentato Franco Celletti, Amministratore Delegato e fondatore di TopNetwork. “La vera sfida”, ha continuato l’imprenditore, “sarà dare execution concreta all’ambizioso progetto di integrazione commerciale per linee di prodotto: siamo oggi un player con massa critica attivo su tutta la catena del valore dei servizi IT, con una suite di soluzioni/prodotti dal respiro invidiabile; siamo agili a livello organizzativo e strutturati nel go-to- market”.

Ma non è tutto, il gruppo SM4 – con sede a Parigi, uffici in quattro paesi europei, e una presenza significativa in Italia attraverso tre controllate – continuerà nella sua campagna di acquisizioni. “Crediamo fermamente nel tessuto imprenditoriale e nella straordinaria capacità di innovare delle imprese italiane. Da subito, l’Italia ha costituito per noi il principale mercato di riferimento; puntiamo a 110 milioni di fatturato pro-forma nel 2023 e intendiamo porci come partner strategico e di lungo termine per il Paese”, ha commentato Carlo Torino, Managing Partner di SM4 e responsabile per le attività italiane. “Rappresentiamo per il sistema-imprese un provider di capitali pazienti, vocati ad una logica squisitamente industriale. il nostro lavoro in Italia, anche grazie ai nostri imprenditori-partner non è finito, e rimaniamo fortemente acquisitivi e con voglia di investire ancora nel Paese”.

