giovedì, Settembre 11, 2025
type here...
news mondo

Tony Murphy rieletto presidente della Corte dei Conti europea

Italpress
Italpress
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – I membri della Corte dei conti europea hanno confermato Tony Murphy come presidente per i prossimi tre anni.

Murphy, cittadino irlandese, è divenuto membro della Corte dei conti europea nel 2018 e ha servito come presidente dell’istituzione a partire dall’ottobre 2022. Il suo nuovo mandato come presidente della Corte avrà inizio il 1° ottobre 2025.

La Corte elegge presidente un membro del collegio per svolgere un ruolo di primus inter pares per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il presidente è responsabile della strategia dell’istituzione, della pianificazione e della gestione della performance, della comunicazione e dei rapporti con i media, delle questioni giuridiche, nonchè dell’audit interno e rappresenta l’istituzione nelle relazioni esterne.

La Corte è il revisore esterno indipendente dell’Unione europea. Le relazioni e i giudizi della Corte costituiscono un elemento essenziale delle procedure con cui l’UE adempie all’obbligo di rendere conto del proprio operato e vengono utilizzati per chiamare i responsabili dell’attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE, ossia la Commissione, altri organismi e istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri, a rispondere del proprio operato.

La Corte segnala i rischi, fornisce garanzie, evidenzia carenze e buone pratiche ed offre orientamenti ai responsabili delle politiche e ai legislatori su come migliorare la gestione delle politiche e dei programmi dell’UE.

– Fonte foto Unione Europea –

(ITALPRESS).

Autore

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos