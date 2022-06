Toilette Porto &Servizi. Il TAR da ragione al comune di Casamicciola Terme 

Come raccontiamo da tempo la questione dei locali biglietterie e toilette si dipana tra l’incredibile ed il tragicomico. Una vicenda che in verità rasenta l’assurdo se non fosse per la gravità degli atti anche pubblici che vi si producono tutto intorno. Dopo un decennio di gravi carenze, mancanze ed omissioni da parte della Regione, dei privato e dell’ente locale, quest’ultimo decide di “requisirli“ assumendosi l’onere di gestirli unitamente agli spazi annessi.

La vicenda è legata alla gestione degli spazi del terminal di Casamicciola, fino allo scorso anno governato dagli uffici regionali e ora passato nelle mani dell’ente locale che ha deciso di usare in proprio l’intero terminal.

L’intervento di fatto preclude l’opzione di proroga al 2023 delle vecchie concessioni in capo alla Tra.Spe.Mar. di Marrazzo.

Al culmine di una cruenta offensiva da parte dell’ente locale, le controffensive dell’Armatore, non hanno avuto gli effetti sperati ed al fine è finita in capo al comune la gestione degli spazi a partire da subito e, soprattutto, in vista dell’avvio della prossima parentesi turistica. Un punto di non ritorno che regolerà le gare e le future concessioni.

IL TAR da ragione al comune di Casamicciola Terme

Come era ovvio che fosse, lo stesso Armatore non è rimato a guardare rivolgendosi al TAR e diffidando il Comune, la Regione Campania, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ed in ultimo all’ Ufficio Locamare di Casamicciola Terme.

Ebbene sul ricorso proposto il TAR ha respinto tutte le richieste del ricorrente armatore. Si tratta del provvedimento numero di registro generale 2866 del 2022, proposto da Tra.Spe.Mar. S.r.l., contro Comune di Casamicciola Terme, la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio come si legge agli atti “ per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, a) della determina prot. 4692 del 3/05/2022, avente ad oggetto “decadenza ai sensi dell’art. 47 lett b) ed f) co. Nav. e artt. 3 e 5 dell’atto concessorio, della concessione demaniale marittima prot. 17, rep. n. 1579 del 5/04/2018 – Rigetto dell’istanza di rinnovo del 23 settembre 2021” con cui il Comune di Casamicciola Terme ha disposto la decadenza e/o revoca nonché negato il rinnovo della concessione n. 17/2018 rilasciata alla Tra.spe.mar. s.r.l. e avente ad oggetto: “area demaniale all’interno dell’immobile Italia ’90 della superficie di mq. 28,10 della quale mq 5,00 circa da adibire a biglietteria e la restante parte dei locali da mantenere nell’uso originario (bagni)” e contestuale diffida al rilascio entro e non oltre i 15 giorni dalla comunicazione; b) del verbale di sopralluogo del 22.04.2022 redatto dal Comune di Casamicciola Terme – Polizia municipale; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente“.

Il tribunale, relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 il dott. Michelangelo Maria Liguori ha rilevato che “risulta in atti adeguata documentazione (in ordine al negativo stato d’uso dell’immobile oggetto di concessione) a supporto dell’impugnata determina prot. 4692 del 3/05/2022 del Comune di Casamicciola Terme, per contrastare la quale parte ricorrente ha addotto argomentazioni del tutto generiche e non corroborate da elementi probatori;

Ritenuto, in particolare, che quanto emergente dagli atti costituisca indice di grave inadempimento, atto a fondare la disposta decadenza dalla concessione, in applicazione dell’art. 47 comma 1, lett. f) Cod. Navigazione“.

Il TAR ha ritenuto, altresì, che i profili di danno posti a sostegno dell’istanza cautelare “risultano dedotti in modo quanto mai generico, atteso che ancora in data 22.6.2022, in occasione della immissione in possesso, in autotutela, da parte degli organi comunali, i locali destinati a bagno risultavano chiusi e sostanzialmente inutilizzati e inutilizzabili, e quelli destinati a biglietteria parimenti chiusi e privi di qualsivoglia elemento indicativo dello svolgimento ivi di attività di bigliettazione“.

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) RESPINGE l’ istanza cautelare.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del costituito Comune di Casamicciola Terme, che liquida in euro mille/00, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, in quanto non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore Valeria Ianniello, Consigliere

Viviana Lenzi, Consigliere.