Tlc, Urso “Subito un tavolo di confronto, si riunirà in modo cadenzato”

ROMA (ITALPRESS) – “I temi che vedono coinvolto il Ministero sul fronte della rivoluzione digitale sono molteplici e complessi. Intendo fin da subito avviare un tavolo nazionale di confronto sulle comunicazioni elettroniche che affronti con tutti i portatori di interesse, sia locali che nazionali, le sfide che l’Italia si trova di fronte dal punto di vista tecnologico. Nell’ambito di questo tavolo che si riunirà in modo cadenzato nel corso dell’anno, saranno affrontati di volta in volta i temi più importanti in ciascun settore produttivo”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in audizione presso la commissione IX Trasporti sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).