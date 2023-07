Tiziano Laganà: «La forza dei Carabinieri è la capillarità dell’azione e della presenza»

A margine della cerimonia di inaugurazione, abbiamo rivolto alcune domande al comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia.

– Capitano Laganà, l’Arma sull’isola si arricchisce di un nuovo punto di controllo, questa volta a Sant’Angelo, e si tratta di una diramazione della Compagnia di Ischia e della Stazione di Barano. Come verrà gestita e quali saranno i servizi che seguirà questo punto operativo?

«Oggi è un giorno importante. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e di concerto con la scala gerarchica dell’Arma, dal Comando provinciale di Napoli, dal Comando legione fino ad arrivare all’interregionale e al Comando generale, è stato possibile istituire questo nuovo presidio in una località caratteristica, a simboleggiare l’importanza e l’attenzione che l’Arma dei Carabinieri continua ad avere sul territorio dell’isola di Ischia, in particolare su quello di Sant’Angelo.

È un borgo pedonale e necessita di un presidio stagionale, prevalentemente nel periodo estivo, per assicurare quelle che sono le caratteristiche proprie dell’Arma dei Carabinieri, ossia la prossimità e la capillarità. Così facendo, anche in queste circostanze, riusciamo a garantire un ulteriore presidio e la presenza del personale sul territorio, prevalentemente nell’arco pomeridiano-serale. Questo posto fisso in località Sant’Angelo dipende ufficialmente dal Comando Stazione dei Carabinieri di Barano, che ha una distanza effettiva di percorrenza chilometrica. Pertanto, si è ritenuto necessario istituire questo presidio per tutelare i residenti e i turisti che vivono questo bellissimo borgo. Assicureremo tutti i giorni, nel periodo estivo, una pattuglia appiedata che sorveglierà, garantirà la sicurezza e risponderà a qualsiasi esigenza. Come diceva il sindaco, quest’anno viene avviato in via sperimentale, ma l’intenzione è quella di proseguire nella stagionalità anche negli anni a venire».

– Possiamo aspettarci un’attenzione particolare verso la tutela del mare e dell’ordine pubblico? Vi concentrerete su qualche aspetto in particolare?

«Assolutamente. Anche oggi ringrazio il mio personale e oltre al comandante della Stazione e i carabinieri di Barano, anche i carabinieri della motovedetta d’altura d’Ischia, perché questa è una località turistica dove è necessario presidiare, a maggior ragione, l’area portuale. Questo presidio consentirà al personale di pattuglia di dare un supporto ulteriore al personale della motovedetta. Garantiremo dei controlli ulteriori e specifici anche in relazione ai natanti, alle imbarcazioni e alle relative persone che sbarcheranno presso il porto turistico di Sant’Angelo».

– Abbiamo visto l’Arma dei Carabinieri nell’attività di garanzia della sicurezza. Sono molti gli interventi contro la piaga delle truffe agli anziani. Mi sembra di capire che sono stati intensificati tutti i controlli sul territorio, oltre che a mare. Qual è il punto della situazione?

«Abbiamo avuto un periodo in cui si è registrato un incremento delle truffe agli anziani, un fenomeno stagionale che anche quest’anno si è ripresentato sul territorio. Devo essere sincero, anche grazie alla campagna di informazione che è stata fatta, registriamo molte più chiamate di tentativi di truffa che ci consentono di poter intervenire prima che la stessa sia stata consumata. Un ringraziamento anche a voi e al vostro operato, perché soltanto tramite l’informazione è possibile prevenire questa tipologia di reato.

Noi, come di consueto, abbiamo implementato anche i controlli ai porti. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è quello della circolazione stradale, in particolare abbiamo effettuato dei servizi ai Maronti, a Forio, a Ischia: ogni territorio, a rotazione, sarà oggetto di attenzione proprio per garantire la sicurezza su tutta l’Isola».