Tiziana Giardoni: “Vi racconto i miei Pooh e il mio Stefano”

Sarà la splendida location del Torrione a Forio a segnare l’apertura ufficiale della XII Edizione del Festival della vita. L’evento programmato per il 2 settembre alle ore 21.00 avrà per titolo “Ricordando Stefano D’Orazio” con riflessioni sul libro “Tsunami” romanzo postumo dell’ indimenticato batterista dei Pooh. Ne parleranno la moglie Tiziana Giardoni e il dott. Raffaele Mazzarella, ideatore e direttore del Festival della vita. Intanto stanno man mano giungendo a Forio tutti i partecipanti al Festival, che avrà il suo momento principale domani sabato 3 settembre al Soccorso.

Anche i membri di molte Associazioni vicine al Festival saranno presenti in queste giornate ischitane. Ricordiamo che il Centro Culturale San Paolo odv ha mostrato sempre una particolare attenzione verso la nostra isola e nel 2018, ad un anno dal sisma, donò in collaborazione con il Regno Nettuno, una biblioteca per i bambini presso l’Antoniana di Ischia. Appuntamento, dunque, questa sera alle 21.00 al Torrione per il taglio del nastro con Tiziana Giardoni D’Orazio.