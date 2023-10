Titoli edilizi illegittimi, il pubblico ministero: Regine e Lamonica non hanno commesso alcun reato

Gaetano Di Meglio | Per un’autorizzazione paesaggistica e un permesso a costruire in sanatoria rilasciati con troppa facilità i due responsabili dell’Utc di Forio architetti Nicola Regine e Gianpiero Lamonica erano stati indagati per abuso d’ufficio in concorso con i beneficiari Giovanni Trani e Salvatore Castaldi; ai due tecnici venivano addebitate anche due contestazioni di falso ideologico. Ma dopo la conclusione delle indagini il pubblico ministero ha chiesto al gip l’archiviazione. Il caso dunque si chiude con un nulla di fatto non perché i titoli rilasciati fossero legittimi, ma perché non è emerso alcun dolo specifico commesso da Lamonica e Regine e dunque nessuna fattispecie penalmente rilevante. Essendo particolarmente complesso, come poi rilevato dal pm, la classificazione delle opere e della zona in cui erano state realizzate in relazione agli strumenti urbanistici vigenti. Si sa che in Italia troppo spesso si ricorre alle interpretazioni…

Un procedimento che in realtà rappresentava lo stralcio di quello nei confronti dei beneficiari per aver realizzato abusi edilizi in un complesso immobiliare in via Baiola Ed infatti tutto prendeva le mosse da un sequestro eseguito dalla Polizia Municipale di Forio.

IL CONSULENTE DEL PM

Veniva nominato il consulente del pm, che ricostruiva la storia del fabbricato, fino alla sanatoria rilasciata a luglio 2019. Rilevando «che il compendio immobiliare di via Baiola era ubicato in una parte del territorio del comune di Forio in cui erano vigenti alcuni vincoli di zona (dichiarato di notevole interesse pubblico), ed era compreso nel piano territoriale paesistico dell’isola di Ischia; inoltre l’area in esame ricadeva secondo quanto previsto dal piano territoriale paesistico, per la particella nella zona RUA, che prescrive un vincolo di inedificabilità relativa e consente gli interventi di ristrutturazione edilizia, se previsti negli strumenti urbanistici, mentre per la parte contrassegnata con la particella, nella zona P.I., che invece prescrive un vincolo di inedificabilità assoluta».

Richiamando il famoso Puc di Del Deo contestato: «In merito poi alla classificazione urbanistica dell’area il consulente rilevava che il Comune di Forio era stato sprovvisto di qualsivoglia strumento urbanistico sino al 22 giugno 2018, data in cui venne adottato un PUC, successivamente approvato il 29.12.2020, che aveva incluso l’area in esame nella zona insediamenti urbani prevalentemente consolidati. Successivamente con ordinanza del Tar era stata sospesa l’efficacia del Puc. Pertanto, le trasformazioni sino alla data di adozione del PUC e dopo 12 mesi da essa e sino all’approvazione del piano stesso venivano disciplinate dalla perimetrazione del centro abitato e dal DPR 380/2001, dal RUEC e dal PTP; gli unici interventi consentiti erano quelli riportati nel TUE, ovvero interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo».

E per il consulente si era in presenza di una nuova costruzione, «pertanto l’intervento non poteva essere autorizzato con conseguente illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire rilasciati dai competenti organi amministrativi».

LA CONSULENZA DEL PROF. SEBASTIANO CONTE

Dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari gli indagati si erano sottoposti ad interrogatorio, ma soprattutto avevano affidato la loro difesa alla consulenza dell’urbanista prof. Sebastiano Conte, che aveva contestato quanto rilevato dal consulente del pm. Evidenziando che «l’intervento edilizio doveva essere qualificato come “ristrutturazione edilizia” senza incremento volumetrico con conseguente legittimità dei titoli edilizi (permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica)».

Specificando «che il CTPM aveva erroneamente ricompreso l’immobile in oggetto all’interno del centro abitato, avvalendosi di un provvedimento non idoneo e fuorviante». Mentre invece «le aree interessate dalle opere edilizie sono invece ubicate in ambito esterno al centro abitato, con conseguente inapplicabilità del DPR 380/2001».

Questa consulenza evidenzia la scarsa precisione degli elaborati del Piano territoriale paesistico in una materia così delicata. Il prof. Conte evidenziava infatti «che la redazione del PTP dell’isola di Ischia avvenne nell’anno 1995 su ortografia di difficile verifica nelle sue misurazioni e per questo motivo la delimitazione delle tre zone omogenee (P.I.; PIR e RUA) venne trasferita su una cartografia in scala, i cui elementi di dettaglio risultano di difficile certificazione e anche il personale degli uffici tecnici del Comune di Forio si avvaleva al fine di individuare le zone del PTP di una documentazione del piano dell’Autorità di Bacino nella quale è più leggibile la zonizzazione del PTP. In tale cartografia l’intera area oggetto dell’intervento è compresa in Zona Rua».

Rilevando infine che in questo caso «non era applicabile la disciplina di cui al RUEC in quanto il permesso di costruire aveva ad oggetto, da un lato, una parziale trasformazione (ristrutturazione) di una SNR tettoia in una SNR portico e dall’altra una ristrutturazione con ampliamento della tettoia residua, in una misura largamente inferiore a quella massima ammessa in applicazione della disposizione del vigente regolamento edilizio».

L’INTERROGATORIO DI REGINE

Particolarmente interessanti gli interrogatori dei due tecnici. L’arch. Nicola Regine, difeso dall’avv. Cristiano Rossetti, affermava «che, prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, aveva verificato la completezza della documentazione ed esaminato la relazione istruttoria urbanistica redatta dal Responsabile del Quinto Settore, che attestava la legittimità delle opere da realizzare, e da cui emergeva anche che la zona in cui ricadeva l’intervento, ovvero la zona RUA del PTP vigente; unitamente agli altri componenti della Commissione locale del Paesaggio aveva anche verificato la zona del PTP in cui ricadevano gli interventi edilizi». Confermando che per tale operazione si era fatto riferimento alla cartografia dell’Autorità di Bacino, disponibile sul sito del Comune di Forio e utilizzata anche dai tecnici esterni «quale documento ufficiale per l’individuazione delle zone del PTP dell’isola di Ischia». Regine dichiarava anche «che al momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non vi era il PUC e gli unici riferimenti urbanistico/paesaggistici erano il RUEC (aspetto urbanistico) e la cartografia scaricata dal sito del Comune di Forio (aspetto paesaggistico)». Ribadendo che «l’intervento ricadeva in zona RUA e rilevava comunque l’assenza nelle norme di attuazione del piano territoriale di prescrizioni relative all’inedificabilità assoluta anche nelle zone a protezione integrale».

LA DIFESA DI LAMONICA

L’arch. Gianpiero Lamonica a sua volta dichiarava che «l’immobile interessato dagli interventi edilizi ricadeva fuori dal centro abitato, che consente in tale zona eventualmente anche interventi di nuova costruzione; l’intervento secondo il Lamonica era sia di ristrutturazione edilizia sia di manutenzione ordinaria, e comunque trattandosi di porticato e non di loggia, non si applicava il limite del 15% previsto dal vigente RUEC».

Un passaggio dell’interrogatorio risulta particolarmente “illuminante”: «Il Lamonica rilevava l’esistenza una prassi presso l’ufficio tecnico in virtù della quale anche in presenza di manufatti abusivi di modeste dimensioni che dovrebbero essere eliminati si rilascia lo stesso il permesso di costruire».

Quindi depositava una nota in cui si evidenziava la legittimità del permesso di costruire rilasciato «anche in considerazione di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la realizzazione di un porticato è riconducibile agli interventi di ristrutturazione edilizia, allorché la sua realizzazione avvenga entro i limiti della sagoma preesistente».

Nella memoria difensiva si riportava inoltre un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo cui è ammissibile l’intervento di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, «anche sugli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ma privi di riconosciuto valore storico, artistico, architettonico intrinseco, previo rilascio da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo».

DISACCORDO TRA I CONSULENTI

Il consulente del pm, a sua volta, replicava al prof. Sebastiano Conte: «Pur affermando, così come evidenziato dal consulente di parte e dagli indagati, che l’immobile interessato dagli interventi edilizi ricadeva al di fuori del centro abitato, rilevava che comunque il PTP prescriveva il divieto di nuovi volumi e comunque la capacità edificatoria massima dell’area era di appena 12 mc e risultava ampiamente superata».

In sostanza «gli unici interventi consentiti erano la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia». Mentre l’intervento edilizio era qualificabile come nuova costruzione e «ricadeva per la sua totalità nella zona classificata di P.I. (protezione integrale) ove è prescritta l’inedificabilità assoluta».

MANCA L’ELEMENTO PSICOLOGICO

Alla fine il pubblico ministero ha tratto le sue conclusioni: «Orbene, pur sussistendo nel caso di specie l’illegittimità dei titoli rilasciati al Trani, atteso che l’intervento andava qualificato quale nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia trattandosi di opere edili che avrebbero determinato una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia di un immobile ubicato in zona paesaggisticamente vincolata, non sussistono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti degli indagati per i reati contestati, sotto il profilo dell’elemento psicologico».

Recependo le tesi degli indagati per concludere che errore c’è stato, ma non doloso: «Ed invero, gli indagati hanno evidenziato una serie di elementi (in merito alla categoria edilizia, all’ubicazione, alla tipologia d’intervento da eseguire), che pur non consentendo di escludere l’illegittimità dei titoli rilasciati a favore di Trani Giovanni, non permettono di ritenere configurabile una inosservanza intenzionale di legge finalizzata a favorire il richiedente i titoli edilizi».

Analizzando nello specifico il reato di abuso di ufficio ricorda che «occorre rilevare che, sotto il profilo dell’elemento psicologico, richiede, accanto alla coscienza e volontà della condotta, l’intenzionalità dell’evento, nel senso che questo deve aver rappresentato l’obiettivo specificamente perseguito e primario dell’azione e non solo genericamente incluso nella sfora di volontà dell’agente. La violazione di legge o di regolamento è uno dei requisiti della fattispecie incriminatrice, che assume rilievo solo se accompagnato dalla specifica modalità psicologica prevista dal precetto penale, cioè la consapevole intenzionalità di recare un ingiusto vantaggio ad altri. E’ necessario che l’evento di vantaggio sia voluto e realizzato come obiettivo primario immediato e diretto della condotta e non risulti realizzato come risultato accessorio».

A carico di Regine e Lamonica non si evidenzia questa volontà: «Nel caso di specie, ferma restando l’illegittimità dei titoli rilasciati, per le ragioni sopra indicate, non sono emersi rapporti o cointeressenze tra i tecnici comunali e il beneficiario degli atti illegittimi, tali da rendere configurabile uno specifico interesse occulto di favoritismo nell’adozione dei titoli edilizi e paesaggistici (ma solo rapporti di tipo professionale tra il Lamonica e il Regine).

Pertanto non vi è prova della consapevole violazione di legge che giunga intenzionalmente ad un iniquo esito con altrui vantaggio.

La condotta dei tecnici comunali, per quanto illegittima, non appare illuminata dal dolo intenzionale».

Logicamente, cade anche la responsabilità concorsuale da parte dei beneficiari.

LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’

Quanto ai reati di falso ideologico contestati a Lamonica e Regine, «analogamente non sussistono elementi sufficienti per ritenere integrato l’elemento soggettivo, inteso come consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della realtà.

Giova evidenziare che in tema di falsità documentali, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’integrazione del delitto di falsità materiale ed ideologica, in atto pubblico, 1’elemento soggettivo richiesto, è il dolo generico, il quale tuttavia non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato». La “confusione normativa” ha giocato a favore dei due indagati: «Occorre rilevare che nel caso di specie entrambi i tecnici comunali hanno evidenziato una serie di elementi posti a fondamento della loro valutazione circa la conformità alla vigente normativa degli interventi edilizi autorizzati, valutazione che sebbene erronea e illegittima, non può ritenersi con certezza determinata dalla volontà di rendere una falsa rappresentazione della realtà». Dunque «gli elementi acquisti nel corso delle indagini, non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna». Di qui la richiesta di archiviazione «perché la notizia di reato è infondata, non costituendo il fatto illecito penalmente rilevante».

Quei titoli sono illegittimi, ma il pm li ha considerati un errore da cui non scaturisce automaticamente un reato.