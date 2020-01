Tiempe belle e’ na vota: Grande festa per i 50 anni di Gianni Sasso, l’atleta premiato e festeggiato presso l’Hotel Manzi

Anna Lamonaca | Doppi festeggiamenti sull’isola d’Ischia per il noto Gianni Sasso, recentemente balzato agli onori della cronaca per le sue imprese dalla maratona di New York, 42.195Km con stampelle ed altre numerose vittorie sportive: campione italiano paraciclismo, record man maratona con stampelle fino a raggiungere il 9° posto alle Paraolimpiadi di Rio 2016 nella disciplina del Triathlon.

L’atleta il 21 dicembre, presso la prestigiosa cornice dell’Holtel Manzi di Casamicciola Terme, in occasione dell’evento “Tiempe Belle e na’ vota Golden Edition Arte, Cultura, Sport, Turismo” ideato dal famoso Dj Tony Spignese e dal PR Gennaro Pilato, è stato prima premiato per meriti sportivi in coppia con la marketing manager del Sorriso Resort Luana Pezzuto e subito dopo festeggiato con una grande festa a sorpresa per i suoi 50 anni, con la complicità dell’organizzazione.

Nella splendida location la serata, organizzata in ogni minimo dettaglio, è stata presentata da Josy Mattera con intrattenimento live di Valerio Sgarra & The Rital e degustazione del Panettone campione del mondo ”versione speciale Tiempe bell e ‘na vota” preparato da Alessandro Slama. Si è proseguito poi con la musica Revival suonata essenzialmente in vinile dagli anni ’70 ai 2000 senza tralasciare top ed hit attuali e subito dopo con premiazioni anche ad altri nomi noti delle eccellenze ischitane: Le Cantine A. Mazzella Vino vigna del Lume per l’enogastronomia, Benedetto Valentino per l’editoria, Domenico Barra per il Turismo, Nello di Leva per l’arte, Pasquale Raicaldo per la comunicazione, Maria Celeste Lauro come imprenditrice dell’anno. Dopo le premiazioni si è proceduto con la grande festa a sorpresa, con balli che si sono protratti per tutta la notte fino al taglio della super torta realizzata per l’occasione dalla pasticceria Fratelli Calise di Forio e si è conclusa con lo spegnimento delle tradizionali candeline. Gianni, circondato dall’affetto di amici, fans, ammiratori e molte personalità di spicco, ha dato il via ai festeggiamenti e brindando si è mostrato molto sorpreso e felice, in una serata indimenticabile che ha fatto sentire forte l’abbraccio ed il calore di tutti i presenti per questo autentico sportivo che, da persona semplice quale è, non ha fatto che ringraziare. Parlare di quest’atleta non è mai eccessivo, non solo per le sue vittorie sportive, ma soprattutto per l’uomo Gianni Sasso, che ha fatto della forza di volontà e della voglia di vivere il filo conduttore di una vita da prendere ad esempio.