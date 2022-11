Sandra Malatesta | Ti scrivo Mario Tozzi perché non ho mai amato chi sputa sentenze sapendo di far male. Sai non basta essere colto e conoscere bene i territori da vari punti di vista, ma ci vuole sempre quella punta di umiltà nel fare il proprio lavoro. Ischia come tante altre città e isole ha i suoi problemi, e non venirmi a dire che la cementificazione esiste solo qui. Forse si è esagerato, ma è anche cresciuta la popolazione come ovunque nel mondo.

Questa volta hai toppato Mario Tozzi. Devi avere carte in mano per scrivere quello che hai scritto. Malavitosi infiltrati sono persone che hanno scelto di diffondersi ovunque per fare facili affari senza lavorare e creare una rete come quella delle ragnatele. Ischia, mi dispiace per te che forse hai degli interessi a parlare bene di altri posti, è un’isola dove l’aria è bella, dove si mangia bene, si fa il vino buono, ci sono panorami mozzafiato, siamo protetti da un mare che è una sentinella dolce.

Da quando esiste il mondo esistono i buoni, i cattivi, i furbi, i malavitosi e da quando esiste il mondo tutti quelli che ho citato sono ovunque. Poi c’è sempre chi si sa muovere meglio e chi è furbo e non si fa scoprire.

VATTI A FARE UNA CAMMINATA DA QUALCHE ALTRA PARTE PER FAVORE, ci pensiamo noi ai fatti di Ischia. Mi Hai proprio dato un fastidio fisico che non provavo da tanto. Hai la coscienza pulita? OK ho detto quello che volevo dire e stai tranquillo che se ci sono malavitosi a Ischia, saranno individuati. Tu parla bene di altre isole noi non ne abbiamo bisogno