Ti piace vincere facile? | #4WD

“Sindaco di Roma? No grazie, non è il mio mestiere!” è stata la risposta dell’ormai ex premier Giuseppe Conte ai giornalisti che gli chiedevano conferma della sua possibile candidatura primaverile al Campidoglio per l’alleanza giallorossa. Nel modo più semplice e abile possibile, Giuseppi ha così svicolato quella che Peppino Brandi ama definire “la prova del budino”, ovvero la tenuta di un personaggio politico o aspirante tale nel passare la cruna del consenso elettorale; così come ha preferito dribblare la diminutio capitis di un possibile incarico da ministro nel costituendo Governo Draghi, ancorché partecipare a un esecutivo con un Presidente di tale levatura non poteva che rappresentare un onore per chiunque.

Cosicché, di qui a poco, quando il nuovo inquilino del Viminale lo deciderà, Siena e trentacinque comuni circostanti ospiteranno la campagna elettorale di Conte quale aspirante “onorevole” indicato da centrosinistra e pentastellati per il collegio alla Camera lasciato vacante dalle dimissioni di Pier Carlo Padoan. Una zona storicamente “rossa”, quella senese, laddove solo un candidato altrettanto autorevole, conosciuto e credibile potrebbe contrastare, in casa centrodestra, l’elezione del già professore pugliese.

Va detto che i sondaggi nazionali dimostrano un po’ ovunque tanta voglia di centrodestra. Ma in una roccaforte come quella dove nasce la gustosa cinta, anche un nome di grido e una massiccia presenza di tutti i leader di parte potrebbe non bastare. Ci vorrebbe un miracolo, uno vero, non come il destriero di Mel Brooks e compagni ne “La pazza storia del mondo”. Ma se le imprese impossibili sono quelle più avvincenti, chissà che anche un semplice candidato di bandiera non possa poi risultare a sorpresa fortunato vincitore, regalando un ulteriore dispiacere al suo autorevole contendente.

Si tratta di quel tipo di sfide che uno come me accetterebbe volentieri. Peccato che la Toscana sia troppo lontana…