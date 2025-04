THEBS: moda di lusso e innovazione per una shopping experience tutta italiana

Come si può rendere unica l’esperienza d’acquisto online, rendendo accessibile il lusso e valorizzando al tempo stesso le eccellenze del retail? THEBS risponde a questa sfida, affermandosi negli ultimi anni come piattaforma digitale di riferimento per l’acquisto di moda e accessori di alta gamma a livello internazionale.

Nata da un progetto di Camera Buyer Italia, associazione che raggruppa i più rinomati retailer italiani ed europei del settore lusso, THEBS rappresenta il perfetto incontro tra esclusività e innovazione. La piattaforma offre infatti un ampio catalogo, con una selezione attentamente curata di prodotti autentici provenienti dalle boutique multibrand più rinomate del panorama internazionale.

Qualità e autenticità: oltre 60.000 articoli firmati dai migliori brand fashion

L’offerta proposta da THEBS comprende più di 60.000 prodotti, selezionati tra oltre 800 brand globali, con una particolare attenzione alle nuove tendenze e alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata. Fra le maison rappresentate, figurano marchi come Alexander McQueen, Valentino Garavani, Salvatore Ferragamo, Burberry e Off-White, tutti sinonimo di stile e alto artigianato.

Nel catalogo sono disponibili diverse opportunità di scelta per uomo, donna e bambino, dall’abbigliamento agli accessori, fino alle calzature più esclusive, tra le quali si distinguono modelli iconici come le Hogan uomo scarpe. La selezione si rivolge a un pubblico variegato, garantendo una perfetta sintesi fra creatività contemporanea e tradizione sartoriale.

Una piattaforma premium certificata da The Best Shops®

Ciò che differenzia THEBS nel mercato digitale del lusso è la garanzia offerta dall’esclusiva certificazione The Best Shops®, marchio distintivo da sempre sinonimo di autenticità e affidabilità, che verifica con rigore la provenienza di ogni singolo articolo messo in vendita.

La piattaforma digitale, disponibile in sette lingue e operativa in oltre 80 Paesi, rappresenta un servizio di classe mondiale, capace di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

Ad arricchire l’esperienza contribuiscono servizi esclusivi come pagamenti sicuri tramite PayPal e carte di credito, spedizioni rapide gestite da operatori specializzati e opzioni flessibili di reso disponibili nei 14 giorni successivi alla ricezione della merce.

Valorizzare gli store fisici attraverso l’innovazione digitale

La missione di THEBS va oltre la semplice vendita online: il progetto intende infatti rendere le boutique aderenti veri e propri partner strategici dei brand internazionali, generando nuove opportunità di business e consolidando il proprio ruolo nel panorama globale del retail di lusso.

Grazie a questa formula unica, in cui tradizione ed evoluzione si integrano perfettamente, THEBS continua a innovare, ridefinendo il futuro dello shopping di alta gamma e ponendosi come la piattaforma di riferimento per chi desidera acquistare facilmente i più esclusivi prodotti della moda internazionale.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.