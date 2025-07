The Kolors a Procida. Una bella serata, un’ottima scelta

Gino Finelli | Foto Comune di Procida | È bello vedere uno spettacolo, un concerto, divertirsi e andare via felici di aver trascorso una bella serata e provata una emozione. Ed è ciò che è successo con il concerto dei The Kolors, tre ragazzi capaci di mantenere un palco difficile, di riempire una piazza oltre misura e di far appassionare, con la loro musica, giovani, vecchi e bambini allo stesso modo.

Anche se non è la musica che preferisco, sono stati all’altezza della loro reputazione. In particolare il chitarrista mi ha stupito soprattutto quando ha voluto suonare la chitarra con quelle note e quella maestria, a me molto cara, tipica dei Pink Floyd.

Emozionante la partecipazione del pubblico che, non solo ha assistito correttamente al concerto, ma ha partecipato cantando, ballando e entusiasmandosi come in questa piazza ho visto solo una volta, con Gigi D’Alessio. Questo è l’esempio di uno spettacolo fatto da professionisti, da persone che, oltre a suonare, hanno alle spalle elementi in grado di organizzare sia il palco, le luci, la scenografia, che i tempi ampiamenti rispettati e giusti. Forse, se davvero si vuole fare un appunto, è che non vi è stato un bis. Ma questo capita spesso soprattutto nei concerti di piazza.

I tre ragazzi, Antonio Stash Fiordispino, Dario Iaculli, e Alex Fiordispino, napoletani, nati dallo show Amici di Maria De Filippi, hanno partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo e hanno fatte molte collaborazioni con artisti vari. La band nel corso degli anni ha subito dei cambiamenti perdendo due dei suoi fondatori, Daniele Mona e il bassista Alessandro Tammaro.

Nonostante il sintetizzatore e l’utilizzo delle basi, necessarie quando la formazione è di solo tre elementi, non si può certo dire che non sanno suonare, Il batterista, ad esempio, mi ha molto meravigliato per la sua perfezione e la capacità di modulare, cosa non facile, il suono della batteria, in equilibrio con gli altri strumenti.

Un pubblico numerosissimo, che ha riempito la piazza a dismisura, con un eccellente servizio d’ordine e una gestione programmata e corretta degli spazi, ha contribuito alla riuscita di una serata non facile da organizzare e gestire. Voglio per questo complimentarmi e auspicare per il futuro molte altre serate come queste.

Quando qualche tempo fa appresi della scelta fatta per il concerto di chiusura della Sagra del Mare, ebbi qualche perplessità. Pensavo, sbagliando, che il gruppo musicale non avrebbe, per così dire fatta contenta l’intera popolazione, essendo sostanzialmente conosciuto soprattutto dagli adolescenti e dai giovani. Ovviamente mi sbagliavo, forse perché avendoli visti in poche occasioni televisive, mai dal vivo, non ne conoscevo le doti artistiche, la loro capacità musicale e soprattutto la qualità, non da poco, di riuscire a coinvolgere. E dunque pensavo ad una serata fruibile non da tutti. Invece mi sono divertito e pur non essendo particolarmente propenso ad amare quel tipo di canzoni, che definisco modeste soprattutto per i testi, ho apprezzato le capacità artistiche, la conoscenza del Rock e l’anima ribelle musicale, quella che mi ha ricordata la musica della mia generazione.

In ultimo vedere in piazza bambini di tutte le età, cantare, ballare, infiammarsi, partecipare e applaudire è stata la cosa più bella a cui ho assistito e questo mi ha riempito di gioia, poiché ho finalmente potuto vivere un momento di forte aggregazione generazionale. E di questa aggregazione ha bisogno Procida. Bisogna riuscire a costruire un ponte, a progettare e realizzare affinché si possa condividere tutti, nella consapevolezza che l’unità è forza per una crescita e uno sviluppo utile e significativo.