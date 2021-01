The Archispritz. Conversazioni architettoniche: città, ambiente e nuovi modi di abitare

Partito in maniera brillante il 20 gennaio con l’intervista ai Labics, “Archispritz, conversazioni architettoniche”, si appresta ad ospitare mercoledì prossimo, 27 gennaio, Carlo Ratti. “Archispritz, conversazioni architettoniche” è un programma di incontri organizzati dal network DDN con il patrocinio del CNAPPC e il supporto speciale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli, che ci farà compagnia ogni mercoledì alle 18.30 fino al 7 aprile 2021.

La rassegna, ideata da Silvano Arcamone e Grazia Torre, vedrà la partecipazione di illustri personaggi del mondo dell’architettura contemporanea nazionale e internazionale, impegnati in una serie di interviste per affrontare temi di rilievo come la rigenerazione urbana, la qualità dell’architettura e dell’ambiente, il ciclo di vita degli immobili, il ruolo dell’intelligenza artificiale.

Al centro dei dibattiti, la condivisione di pensieri e idee su possibili nuovi modi di abitare e di vivere il quotidiano, occasioni per riflettere sul periodo drammatico che stiamo attraversando e scoprire nuove modalità di fruizione di spazi pubblici e privati, con maggiore qualità e consapevolezza.

The Archispritz si rivolge a un pubblico eterogeneo che comprende architetti, designer, amministratori pubblici, giornalisti, docenti, studenti e intellettuali.

Gli incontri si tengono sulla piattaforma Zoom, per assistervi basta registrarsi a questo link

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZdGmqzkXQ5isN_sY6hI-vg