Bitcoin ha aperto questa settimana in positivo, non turbato dalla crescente pandemia di Coronavirus. Josh Olszewicz, il coraggioso analista di New Coin, ha utilizzato l’Ichimoku Cloud per verificare, una volta ogni tre mesi, l’opportunità di acquisto di Bitcoin. Il prezzo di Bitcoin potrebbe essere significativamente superiore ai 7.167$!

In Giappone, forse proprio per prevenzione, i creatori di contenuti su popolari app di streaming potrebbero presto far riconoscere più facilmente il loro lavoro grazie a Dentsu e Kadosawa… anche se usano materiale coperto da copyright nelle loro creazioni!I creatori su YouTube e altre app di streaming popolari hanno avuto problemi con la demonizzazione o la rimozione di video dopo l’uso, dato che non possedevano il lavoro originale degli artisti.

L’autorità monetaria di Singapore (MAS) a fine gennaio di quest’anno ha emesso delle nuove regole per quello che concerne i pagamenti digitali. Il Payment Services Act (PSA) ha offerto i servizi di pagamento digitale, per coprire le attività di scambi delle criptovalute a Singapore. Ma Singapore non si è fermata qui. Le ultime notizie parlano di una guida per la tassazione dei token digitali. La Inland Revenue Authority di Singapore (IRAS) venerdi 17 aprile ha pubblicato una guida fiscale aggiornata, in cui sono incluse le tassazioni riguardanti i token digitali.

Tutti contro Bitcoin. Già perché i tre giganti della tecnologia mondiale Facebook, Google e Apple sono in forte crisi, mentre Bitcoin guadagna indisturbato. Il coronavirus ha portato, come detto molte volte, un ‘impatto devastante sull’economia mondiale, portando a quella che sarà la crisi di insolvenza più grande della storia. Con una media stimata di oltre quarantasette milioni di americani che rischiano di perdere il lavoro e l’economia dell’Europa che è in procinto di vivere la peggiore recessione di sempre. E anche i tre colossi della tecnologia non fanno eccezione.

L’FBI ha rivelato che il numero di segnalazioni di crimini informatici ricevute dall’agenzia è più che triplicato durante la pandemia da Coronavirus. L’FBI non sa ancora in che modo lo spazio delle criptovaluta possa essere una delle aree scelte per i crimini informatici durante la pandemia da Coronavirus, ma avverte che alcuni truffatori hanno cercato di sfruttare il periodo di vulnerabilità delle persone usando proprio le valute digitali come mezzo per incassare.

Un rappresentante della banca centrale cinese ha confermato che i test per lo yuan digitale sono in corso ma non ha indicato un giorno specifico per un lancio ufficiale della valuta digitale. Inoltre, il responsabile ha specificato che i test interni dello yuan digitale non hanno controindicazioni e non causeranno inflazione all’interno del paese.

Al contrario del suo co-fondatore, Microsoft sta invece seriamente considerando la tecnologia delle criptovalute. Alcune persone sui social media hanno accusato Gates di essere stato l’iniziatore della pandemia di sindrome respiratoria acuta grave – coronavirus 2 (SARS-CoV2). Inoltre, proprio come una vera pena del contrappasso, è stato vittima di uno scam (truffa) in cui gli è stato attribuito un finto airdrop di Bitcoin.