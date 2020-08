Tetta: “Stendiamo solo veli pietosi”. Da madre e da nonna avevo costruito un futuro qui. Per tutti e insieme

#treannnifa #sonosemprele2057

E’ molto difficile mettere in ordine la folla di emozioni e di pensieri che passano nella mente di una prossima 70enne a tre anni da quello che è stato il terremoto più unico che raro avvenuto in Italia. Diverso da tutti quelli che ci ricordiamo bene dalle varie L’Aquila in poi. Quando ci fu a Casamicciola quello del 1883, i nostri antenati si trovarono di fronte ad una tragedia di enormi dimensioni. Migliaia di morti, case crollate completamente, enormi cumuli di macerie- ci spiega Concetta Iaccarino, una madre, una nonna che qui aveva costruito un futuro per se e la sua grande famiglia.

Tutti insieme- Io ricordo di aver visto da qualche parte la foto di RE V.Emanuele III in posa su una montagna di macerie, sembrava un gigante lui che notoriamente era basso. La cosa ai tempi fece una tale impressione che si diceva e’successo un Casamicciola per descrivere una tragedia, ebbene quel piccolo Gigante di RE si preoccupo del popolo e fece costruire in zone sicure i baraccati passando con onore alla storia. Tornando alla sera del 21Agosto 2017 andrebbero rivendicati la serie di errori commessi sul Rilevamento di questo Terremoto perché di Terremoto si tratta, sismografi spenti sulla terra ferma, osservatorio vesuviano locale (geofisico della Sentinella) completamente sventrato per rifare chissà cosa. Stendiamo un velo pietoso. Continuando nella cronaca, solo 2 morti, 2 e povere signore non del posto che avendo il loro personale appuntamento con la morte si sono trovate nel posto e nell’ora sbagliati. Tre bambini ed i loro parenti estratti fortunatamente vivi dalle macerie. Tante case irreparabilmente lesionate etichettate abusive, tutta la stampa nazionale schierata contro(sbatti il mostro in prima pagina) stendiamo di nuovo un velo pietoso. La volontà politica giustificabile di sminuire il sisma in una stagione turistica che marciava alla grande. Onore e merito a tante persone che si sono rimboccate le maniche e riparati i danni hanno continuato a vivere tranquillamente nelle proprie case.

E cosi il primo anno è passato tra interviste televisive,visite istituzionali,comitati fervorosi che a nome dei terremotati hanno raccolto soldi. Presenti le associazioni umanitarie (caritas,croce rossa) non hanno fatto mancare beni di sostentamento. Non e mancata la presenza di Vigili del Fuoco Esercito, Protezione Civile, tutto come da copione, spariti in sequenza e cessato lo Stato di Emergenza (non era più necessaria) Ancora un velo pietoso. Arriviamo nel secondo anno alle elezioni comunali, il popolo sovrano ha riconfermato la coalizione in carica arricchita dall’ingresso di pezzi da 90 che avrebbero preso a cuore la causa dei terremotati avrebbero cancellato questa pagina nera e portato il paese in salvo. La casa comunale, sistemata alla meglio, in continuo fermento il brulicare di tecnici per il disbrigo di pratiche edilizie. Assunzioni di personale in aiuto a quello comunale per affrontare la enorme mole di lavoro che c’è da fare nel post terremoto (questa volta ufficiale). Siamo nel secondo anno e siamo alle verifiche : gli sfollati in albergo , chi può restare e chi invece deve lasciare, l’erogazione del CAS (contributo di autonoma sistemazione) a chi spetta e a chi no . tutto molto complicato. Il commissario nominato alla ricostruzione, non è altro che un revisore di conti che non tornano, le documentazioni richieste non sono mai tutte apposto, chi resta in albergo comincia a temere , l’erogazione del CAS vacilla, eppure in campagna elettorale sono state fatte promesse rassicuranti.

Momento delicato se devi far bastare a tutti una coperta troppo corta. In questo momento complicatissimo arriva pure il covid19 (la pandemia)assurdo definirla manna dal cielo, ma paradossalmente ha dato uno stop. I cittadini costretti a casa finalmente lontani dagli uffici pubblici dove si recavano quotidianamente a protestare e a fare richieste di ogni genere. Gli sfollati restano in albergo , il cas viaggia ad intermittenza , ma viaggia. Si fanno altre assunzioni per affrontare il momento terribile – parola d’ordine prendere tempo. Gia il tempo e siamo al terzo anno ad agosto ma a settembre 2020 (il 20 e il 21) si vota , siamo in piena campagna elettorale. In questo particolare momento io vi chiedo politici , isolani e non, cari amministratori di casamicciola dopo tutto questo PANDEMONIO (PANDE è la stessa radice di PANDEMIA) smettete di raccontare favole, neanche i bambini ci credono più. Dateci una risposta onesta se ne siete capaci. Non fate gli STRUZZI diteci di che morte dobbiamo morire noi terremotati del cratere. Sotto le macerie del prossimo terremoto? noi o i nostri discendenti? Sempre che riusciamo a sopravvivere al covid, l’esaurimento nervoso, la depressione, la demenza senile. Cosa ci riserva il prossimo futuro? Avete un programma un progetto: oltre a quello ultimo della messa in sicurezza , dopo aver ingabbiato l’intera contrada di Via D’aloisio . saremo prigionieri delle nostre stesse sciagure per il resto dei nostri giorni? Voi siete troppo giovani per pensare a cose così drastiche ma io anziana due cose ve le voglio buttare li, e cioè: essere depositari della storia del proprio paese è lo strumento fondamentale per la ripresa e lo sviluppo dello stesso ( non lo dico solo io ) la ricostruzione la intendente di vostra competenza? Attraverso i tecnici del posto? ( ma tanti galli a cantare ) . La presunzione è un peccato che si commette spesso da giovani ,io vi posso dire che poi arriva la vecchiaia e attraverso le opere buone o cattive commesse , la vita vi chiederà il conto. Non avendo altro da aggiungere e non volendo fare una questione personale ma rivendicare i diritti di un’intera contrada ( Purgatorio, mai nome fu cosi appropriato) mi vorrei congedare firmandomi: quasi 70enne che dal 21 agosto 2017 non dorme più nel letto di casa sua. Stendiamo un grande velo pietosi su questi tre anni“.