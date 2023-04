Testamento Biologico (DAT): anche a Forio un banchetto

Una recente indagine dell’Associazione Luca Coscioni ha messo in luce come nel nostro Paese solo 5 italiani ogni 1000 hanno depositato le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Confrontando questo dato con i più recenti sondaggi risulta chiaro che la scarsità delle DAT depositate è attribuibile alla carenza di informazioni e all’assenza di una campagna informativa da parte di Ministero della Salute, Regioni e, salvo rare eccezioni, strutture sanitarie.

Per colmare il vuoto informativo, ci mobiliteremo in tutta Italia nella settimana dal 10 al 16 aprile 2023. Anche Forio risponde all’appello dell’Associazione Luca Coscioni con un banchetto informativo in piazza San Gaetano domenica 16 aprile dalle 10:00 alle 12:30. Al banchetto sarà possibile raccogliere informazioni sul Testamento Biologico e sulla Mobilitazione Nazionale Per Vivere Liberi Fino Alla Fine.

“Ischia non ha solo bisogno di risposte concrete in ambito turistico, economico, ma soprattutto in ambito sociale e per ciò che concerne la sanità con uno sguardo particolare alla salute mentale e ai diritti dei pazienti, dove tanto ancora va fatto per sensibilizzare noi stessi e la comunità circa i propri diritti ma anche per coltivare un senso civico collettivo. Da qui la scelta di contattare Marco Cappato e successivamente Giada Giorgi e Matteo Minardi, chiedendo loro cosa fosse possibile fare a Ischia per iniziare a parlare di argomenti tanto delicati quanto sconosciuti. La risposta è stata subito quella di aderire alla campagna nazionale, che si svolgerà in Italia dal 10 al 16 aprile. Vi aspetto a Forio, in Piazza San Gaetano.” – Anniria Punzo