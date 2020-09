Testaccio, pioggia di 5 minuti: sprofonda la strada: Maronti senza bus

– foto Franco Trani e Antonio Spinelli –

Luigi Balestriere | Sono bastati cinque minuti di pioggia per far sprofondare la strada nel centro di Testaccio. Una buca si è formata all’altezza della tabaccheria proprio al centro della sede stradale. Testimoni riferiscono che appena poco prima era passato un autobus del servizio pubblico e solo per un caso fortunato il fosso è comparso pochi minuti dopo.

Come segnalazione, un vaso di terracotta con una pianta per evitare che auto e pedoni ci finiscano dentro. Maronti resta senza collegamenti di bus di linea dell’Eav, che limitano il lorio percorso all’incrocio per Barano provenendo dal Vatoliere. Le auto proseguono a senso unico alternato, per camion e autocarri via off limits.

In queste ore una ditta incaricata dal Comune sta provvedendo alla riparazione, ma l’intervento sembra necessitare di ancora tempo. Soliti allagamenti in Piazza Mar Del Plata: nomen omen, chiamata così non per caso.

Non si sono contati i disagi all’esterno delle scuole con il solito traffico in tilt.

Resta piuttosto singolare che al primo acquazzone d’autunno il territorio baranese abbia subito mostrato le sue crepe. Anche qui nulla di nuovo. E siamo solo all’inizio della stagione delle piogge. Oremus.