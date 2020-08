Test sierologici “volontari” al personale scolastico, ecco le linee guida per le scuole di Ischia e Procida

Il dg Luisa Franzese ha diffuso la circolare ministeriale riportante gli indirizzi operativi per l’effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.

La Circolare Ministeriale, riportante le indicazioni operative finalizzate all’esecuzione del programma di test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionali sull’intero territorio nazionale.

Al riguardo si ritiene necessario, tenuto conto di quanto riportato nell’allegato alla presente, acquisire tempestivamente le informazioni sui test sierologici risultati positivi eseguiti dai MMG o dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sul personale scolastico, nonché sugli esiti degli esami molecolari (tamponi) effettuati sul predetto personale. Pertanto, le stesse Aziende e i MMG dovranno comunicare quotidianamente tali dati, precisando che riguardano il personale scolastico, per il tramite delle piattaforme informatiche dedicate.

Le AA.SS.LL in indirizzo, in possesso dei kit sierologici destinati a tale attività, dovranno curare la distribuzione degli stessi per il tramite dei Responsabili dei Distretti o dei Coordinatori delle AFT ai MMG entro la data di avvio delle stesse (24/08/2020).

All’Ufficio Scolastico Regionale si evidenzia la necessità di avviare processi di sensibilizzazione a favore degli Operatori Scolastici. L’allegata Circolare Ministeriale prevede che gli Operatori Scolastici contattino i propri MMG per la programmazione dell’esecuzione dei test sierologici.