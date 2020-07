Test rapido positivo per una cittadina originaria di Santo Domingo e residente a Forio in località San Vito. La donna, appena rientrata da Livigno, ha accusato un lieve malore a seguito del quale si è reso necessario il ricovero presso il PO Anna Rizzoli. Quì, al termine dei protocolli sanitari previsti, la donna è stata sottoposta a test sierologico che ha rilevato la presenza di anticorpi compatibili con il Coronavirus. Sono così scattati i protocolli di sicurezza e la donna, di mezza età, è stata ricoverata preso la contumacia del Covid-space di via Fundera in attesa di essere trasferita per ulteriori approfondimenti.

Nessun nuovo caso di Coronavirus al momento è stato ufficializzato dalle autorità . A scopo precauzionale tutta la numerosa famiglia della donna dominicana naturalizzata a Forio, è già in isolamento in attesa dell’esito del

tampone laringo-faringeo, l’unico esame in grado di rilevare il contagio.

La donna partirà a bordo di un’ambulanza a biocontenimento del 118 con la nave da Caremar delle 20,20 per essere ricoverata presso l’ospedale malattie infettive del Cotugno di Napoli.