Test-rapido positivo. Chiuso il municipio di Casamicciola

Screening amaro per il municipio di Casamicciola Terme. Nella mattinata di oggi presso il municipio di Casamicciola Terme si è proceduto all’esame del test rapido su tutti i dipendenti comunali. Una prassi consolidata nel comunale termale che da mesi sottopone i suoi dipendenti comunali a verifiche periodiche e controlli sanitari.Al termine degli esami, un soggetto è risultato positivo al Covid-19 e sottoposto a regime di isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, unico esame in grado di confermare quello che resta allo stato un sospetto caso di Covid. Per questo motivo è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali, che saranno oggetto di adeguata sanificazione prima che sia disposta la riapertura. Solo al termine degli inter previsti si darà seguito o meno all’avvio dell’indagine epidemiologica.