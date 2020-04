Test rapidi pronti ecco gli avvisi, le liberatorie e i protocolli

Tutto pronto per i test rapidi. Tra mille dubbi e perplessità, il comune di Casamicciola Terme ha diramato gli avvisi e ha prodotto le liberatorie per avviare l’iter. La tenda pre triage è già installata, il complesso burocratico è partito tra scartoffie e burocrazia.

Mercoledì prossimo l’arrivo dei primi 100 kit rapidi, che consentiranno uno screening preciso e puntuale sui residenti della zona teatro del contagio con la piena operatività del medico incaricato dal comune, il dottor Vincenzo Buono. I risultati potranno dare, ma anche no, alle istituzioni locali le indicazioni necessarie per stabili su quali misure assumere e se assumerle.

La determina

“Al fine di prendere in atto azioni cautelative e preventive per limitare i contagi dal coronavirus, è stata emessa, l’Ordinanza Sindacale per “l’Acquisto Test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19.”; E’ stata evidenziata la necessità e l’urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini che risiedono sul territorio comunale in particolare sottoponendo a test in vitro veloce diverse categorie di persone.

Castagna affida al dott. Vincenzo Buono il predetto servizio di indagine da effettuarsi su 300 persone con l’utilizzo di test rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19 (omnicomprensivo della fornitura del kit e delle “attività accessorie” quali la stampa del rapporto e la certificazione del risultato; la comunicazione giornaliera all’ASL ed al Comune ai relativi indirizzi pec. Il servizio verra effettuato presso un ambulatorio medico o un’area sanitaria attrezzata idonea come il presidio Ancora. L’affidamento del servizio de quo è diretto. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Maria Baldino. Un servizo per il quale è stata stimata una somma di € 12.900