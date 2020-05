Test rapidi per i Carabinieri di Ischia, arriva la tenda della Croce Rossa

Non sono passati inosservati, in via Casciaro, i mezzi della Croce Rossa fermi nell’area esterna della Stazione dei Carabinieri di Ischia. Il motivo della loro presenza? Il montaggio di un “tampone point”.

“Su richiesta del Comando Compagnia CC di Ischia – scrivono i responsabili della Croce Rossa Italiana sezione di Ischia -, i volontari Opem della sede C.R.I. di Ischia hanno provveduto a montare una tenda per permettere, a tutti i militari CC della suddetta Compagnia (circa 100), di poter effettuare i test rapidi per il Coronavirus.”