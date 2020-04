Test rapidi, la corsa inutile dei populisti. Col rischio di incasinare più che aiutare

La Task Force della Regione Campania ha attivato l’uso dei test rapidi. Una corsa allo strumento e alla strategia sanitaria che ha, tra l’altro, codificato in maniera quasi moderna.

C’è un protocollo ben studiato e scritto da chi ne capisce, c’è un’app che consente di monitorare la circolazione dei test e la sua funzione e ci sono mezzi e uomini in grado di poter gestire queste informazioni.

Ad Ischia, come in altri territori, parte il sistema, si fanno i primi test e la comunità sanitaria che ci “amministra” decide che questi non sono attendibili. Risultano poco certi e ordinano il tampone per tutti i sanitari. Ovvero il naturale e scontato epilogo della vicenda. Nulla di nuovo sotto il cielo. Tutto chiaro e tutto scontato nella gestione di questa nuova emergenza.

Ma poi ci sono i nostri sindaci. I nostri eroi delle soluzioni in offerta. Delle soluzioni modello base che si lanciano in iniziative populiste di basso rango. Castagna apre la scia e gli altri quattro lo rincorrono. L’ho scritto già ieri.

Castagna parte con 300 test rapidi. Gaudioso, Del Deo, Caruso e Ferrandino, invece, ne ordina 5000.

Ora, senza un coordinamento con la Task Force, senza una gestione condivisa con chi, poi, dovrebbe darci la risposta, i nostri 5 sindaci (gli stessi dell’unica ordinanza annullata da un prefetto in questa emergenza perché razzista, contro le linee del governo e basata su una legge non ancora in vigore) rischiano di aggravare la vita degli ischitani, la vita della Regione Campania e della task force.

Da martedì, infatti, in circolo sui nostri territori e, in parallelo a quando ufficialmente gestito dalla task force ci saranno, 300 possibili casi da gestire che non sono, però, nel conteggio.

In poche parole, arriverà il carico Ischia, di casi potenzialmente positivi che, poi, però, dovrà gestire l’ASL che non aveva previsto questo carico di lavoro.

E non lo trovate assurdo? E non pensate che queste iniziative debbano essere condivise con chi, poi, dopo è chiamato ad inseguire i tuoi test rapidi?

Ma in quale paese viviamo? Così, senza coordinamento, noi ci mettiamo a dire a tizio e a caio sei positivo o sei negativo in base ad un test poco affidabile e che lo stesso Rizzoli non prende in considerazione. In altra parte del giornale, nel racconto dell’emergenza sanitaria ve ne rendiamo puntuale testimonianza.

Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo renderci conto che siamo mal guidati. In Campania arriva un milione di test rapidi. Si calibrano le aziende per la loro attivazione, si coordina uno staff di esperti, si forma un’ASCA e noi, dalla piccola isola d’Ischia ne compriamo 5300 “fuori mano”. Se non siamo assurdi noi, scusate, chi è assurdo?

Mi sembra di vivere fuori dal mondo. Fuori dalla normalità. Cosa accadrà con i “positivi” non certi dei test ischitani? Come verranno trattati? Come verranno isolati? Saranno davvero positivi?

Troppe domande inutili in un momento di crisi. Siamo, purtroppo, assurdi!