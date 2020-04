Test rapidi a Casamicciola. Ecco l’avviso sull’iter

Test Rapidi per la ricerca degli anti corpi anti-Covid19 ecco l’iter per il comune di Casamicciola Terme

Il sindaco Giovan Battista Castagna, in attuazione ordinanza sindacale n. 91 del 01 aprile 2020, rende noto che le categorie individuate per la effettuazione del test rapido sono state individuate. In particolare le categorie da sottoporre a test rapido sierologico sono le seguenti:

a) i soggetti potenzialmente collegati ad un cluster o comunque esposti a contagio (contatti familiari, lavorativi o sociali/occasionali a casi sospetti o confermati) che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso;

b) il personale del Servizio Sanitario Regionale, i medici di medicina generale (medici di famiglia), i pediatri di libera scelta, i farmacisti, gli operatori delle Strutture per non autosufficienti;

c) alcune categorie di lavoratori dei “Servizi Essenziali” con priorità verso quelli con maggiore contatto con la popolazione generale, iniziando pertanto con gli addetti alle casse dei supermercati e negozi alimentari e la cui attività non è sospesa, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, con possibilità di ampliamento al variare dello scenario epidemiologico;

d) i soggetti rientrati sul territorio comunale e loro familiari e/o contatti.

Pertanto Castagna invita chi rientri nelle categorie di persone sopra indicate e/o il legale rapp.te/Comandante/Direttore di società/Forze dell’Ordine/Enti/Uffici (di cui all’allegato A) ad inviare una richiesta formale di adesione all’iniziativa con l’elenco delle persone da sottoporre al test e la indicazione di tutti i dati richiesti (ALL.B e ALL.C per ogni singolo soggetto) ed a trasmette il tutto a questo Ente all’indirizzo e-mail covid19.comunecasamicciola@gmail.com entro e non oltre il giorno 6 aprile 2020 ore 13,00.

Il test sarà effettuato in Casamicciola Terme al piazzale Ancora a decorrere dal 7 aprile 2020 alle ore 10 e nei giorni seguenti, secondo un calendario che sarà di volta in volta comunicato.

La persona che avrà comunicato la sua adesione a sottoporsi al test, dovrà arrivare a Piazzale Ancora, munito di copia di carta di identità, con la propria autovettura e dotarsi di guanti e mascherina. Si avvicinerà alla tenda della Croce Rossa e, seguendo un percorso delimitato, dovrà consegnare al medico la liberatoria e il questionario già compilati in originale; seguire le istruzioni impartite e attendere l’esito del test, rimanendo in auto in apposita area.

Una copia del test sarà immediatamente consegnata all’interessato.

Qualora l’esito del test risulti positivo, la persona sarà segnalata al medico di base per l’iter consequenziale con quarantena precauzionale di giorni quattordici.

All’avviso seguono le categorie individuate dall’Ente, che possono partecipare al presente avviso entro il 06.04.2020 ; la liberatoria da consegnare, compilati, al medico esecutore del test; i questionario da consegnare, compilati, al medico esecutore del test.

SI PRECISA CHE, SULLA BASE DELLE RICHIESTE FORMULATE, DOPO OPPORTUNA VALUTAZIONE, IL MEDICO INCARICATO PROVVEDERA’ A CONTATTARE DIRETTAMENTE L’INTERESSATO, COMUNICANDO IL GIORNO E L’ORA DELLA EFFETTUAZIONE DEL TEST.