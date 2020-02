Test F1, miglior tempo per Kubica con l’Alfa Romeo a Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Miglior tempo per Robert Kubica, al volante stamane dell’Alfa Romeo, nella prima giornata della seconda sessione di test invernali a Barcellona. Sul Circuit di Catalunya il polacco gira in 1’16″942 con la mescola piu’ morbida (C5) messa a disposizione da Pirelli. Dal punto di vista cronometrico dati da prendere comunque con le molle. Alle spalle di Kubica, staccato di oltre 4 decimi, Max Verstappen con la Red Bull ma con gomma media (C3), quindi Sergio Perez (Racing Point), le Alpha Tauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly e Alexander Albon (Red Bull). Mercedes e Ferrari piu’ dietro. Al mattino in pista Lewis Hamilton (settimo a 0″620) e Sebastian Vettel (decimo a 1″171), nella seconda parte di giornata Valtteri Bottas (nono a 1’158) e Charles Leclerc (13esimo a 1″302).

