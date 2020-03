Tesserini venatori, l’avviso ai cacciatori del Circolo Libera Caccia di Forio

Si avvisano i cacciatori, che è in corso presso il Circolo Libera Caccia di Forio, la raccolta dei tesserini venatori della stagione 2019/20. Pertanto, visto l’approssimarsi del termine ultimo fissato al 31 marzo 2020, si invitano coloro che non abbiano ancora ottemperato alla restituzione a farlo nel più breve tempo possibile. Il Circolo Libera Caccia Forio, in via Tommaso Cigliano 32, è aperto tutte le sere(ad eccezione del sabato e della domenica) dalle ore 18.30 alle 20.00 per la raccolta tesserini.