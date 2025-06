Tesori sommersi, coscienze affondate: l’archeologa Benini denuncia l’abbandono del Tondo di Marco Aurelio

Gianni Vuoso | L’ultima edizione del festival “Storiae” ideato e diretto da Alessandra Vuoso, ha riscontrato un buon successo di pubblico. Apprezzati gli interventi, le scelte fatte dagli organizzatori, i temi proposti.

Fra questi una panoramica archeologica della Baia di Cartaromana, proposta dall’archeologa subacquea Alessandra Benini che ormai da molti anni, dedica la sua attenzione al patrimonio che giace sul fondo della cosiddetta città sommersa di Aenaria, fra gli scogli di S. Anna e il Castello Aragonese. Non solo. La Benini si è tuffata anche nelle acque del Porto d’Ischia dove ha rinvenuto un antico pavimento proprio intorno a quel che resta del noto Tondo di Marco Aurelio le cui rovine mostriamo nelle foto allegate. Notizie sul Tondo le troviamo in uno dei più importanti archeologi cui dobbiamo reperti delle origini dell’isola, George Buchner: “In una delle fonti firmate da Plinio- scrive- si racconta della presenza di una piccola villa, una tesi avvalorata dalla presenza di un quadro del ‘700 dove questa viene dipinta.”

Ma quando la Benini, nell’intervento alla Torre del Mulino, ha parlato del Tondo di Marco Aurelio non ha potuto fare a meno di denunciare con stizza e fermezza, il completo abbandono in cui versa: “E’ una vergogna assistere all’abbandono di questo patrimonio storico ed archeologico che il mondo ci invidia. E’vero che l’archeologia da noi non riceve sovvenzioni e che noi archeologi siamo dimenticati dalle istituzioni ma è inaccettabile che queste ricche e importanti testimonianze della nostra storia siano ignorate e trascurate.

Ma come si può continuare ad assistere alla distruzione del famoso Tondo di Marco Aurelio, continuamente strattonato da aliscafi e natanti vari e come è possibile che nessuno muova un dito” e aggiungiamo: mentre si attende che questo importante reperto vada a fondo, il Comune d’Ischia non dimentica però di organizzare ogni anno, come novelli borbonici rispettosi della vecchia regola che suggerisce “feste, farina e forca”, la festa del Porto, con luminarie, musiche, scenografie strabilianti e immancabili fuochi d’artificio, con un dispendio non certo trascurabile di soldi. Il tutto frutto di un mix di incuria e di ignoranza coronato, lo scorso anno, da un discutibile intervento di dragaggio del porto, non si sa se diretto da qualcuno e da chi e se opportunamente progettato da mani esperte e affidabili.

Del Tondo l’archeologo George Buchner scrisse: “ […]grazie a un fatto curioso sappiamo anche che verso il 140 d. C. sul piccolo isolotto di lava, oggi un tondo circondato di muratura, c’era una casa! Esiste una lettera del principe Marco Aurelio che scrisse al suo maestro Frontone per chiedere un consiglio. Era occupato in esercitazioni retoriche, e poiché aveva sentito che nell’isola Aenaria esisteva un lago ed in questo lago un isolotto anche abitato, voleva sapere come si sarebbe potuto utilizzare questo curioso fenomeno, e Frontone rispose che si potrebbe dire che l’isola grande ripara l’isolotto dalle tempeste del mare così come il padre tiene lontano dal figlio le preoccupazioni del governo”.

Ai piedi di questa antica testimonianza abbiamo altre ricchezze e ce ne parla proprio Alessandra Benini: “Le immersioni effettuate nel Porto di Ischia ci hanno riservato l’incredibile sorpresa di scoprire a 5 metri di profondità la presenza dei resti di una villa romana, con tanto di resti di pavimentazione in marmo, soglie e resti di intonaci alle pareti. Per permettere a tutti di fruire di questo tesoro sommerso abbiamo deciso di coinvolgere dei professionisti per raccontare attraverso ricostruzioni 3D la storia geologica dell’isola e le trasformazioni che hanno interessato l’area del porto e le testimonianze di età romana”.

Un bellissimo tour virtuale realizzato da Danilo Arcopinto, con la collaborazione di Silvia Piscopo, entrambi creativi di “Darwin Studios”, che si occupa di nuove tecnologie e di comunicazione. Eppure, sembra che non sia servito a molto il finanziamento di ben 12 milioni di euro, della proposta “Il paesaggio sublime tra Angeli e Dei” che ha visto, nel 2017, Ischia inserita nel famoso Sentiero degli Dei per valorizzare le nostre eccellenze culturali tanto che, l’allora assessora alla Cultura di Ischia, Carmen Criscuolo, dichiarò: “Si tratta di un’opportunità di sviluppo e valorizzazione di alcune delle nostre eccellenze culturali che abbiamo inteso cogliere con determinazione, facendo rete con il contesto territoriale nel quale siamo immersi: turismo e cultura si intrecciano, Ischia e la Costiera possono contribuire a una crescita reciproca, come suggerito dal bando del Mibact”.

Ma si vede che il Tondo di cui parla la Benini non è considerato un bene culturale.