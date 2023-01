TERRORE A MONTERONE. DENUNCIA LA PIAZZA, LO PICCHIANO IN QUATTRO

Alle ore 20.49 è stato effettuato un intervento del 118 su via Rione Umberto Primo, zona case popolari a Forio, a seguito di un’aggressione di gruppo da parte di 4 persone di origine marocchina ai danni di un ragazzo di 20 anni residente nella zona, che ha denunciato la zona come luogo di spaccio. Il ragazzo è stato trasportato in pronto soccorso, dove è giunto anche il padre, che ha riportato un trauma contusivo alla mano nel tentativo di difendere il figlio. Il ragazzo, trovato a terra, lamenta dolore al cranio, al braccio e alla schiena a causa dei forti colpi ricevuti con calci, pugni e un’asta. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine (polizia e carabinieri), i 4 aggressori sono fuggiti.