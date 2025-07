Terreno allagato da liquami e acque bianche, il Comune di Forio deve pagare quasi 100 mila €

Mazzata per il Comune di Forio, che dovrà risarcire una somma superiore a 75mila euro oltre cospicui interessi per i danni arrecati a un terreno privato oltre dieci anni fa, causati dallo sversamento di liquami e acque piovane provenienti da una condotta fognaria mal funzionante. E a nulla è valso il tentativo dell’Ente di scaricare le responsabilità sull’Evi, che a sua volta aveva chiamato in giudizio, a garanzia, la “Società Cattolica di Assicurazioni”. Una serie di errori ha portato al totale addebito a carico delle casse comunali, anche delle spese sostenute dai tre controricorrenti.

Il contenzioso, risalente nel tempo in quanto iniziato nel 2014, è andato avanti nei tre gradi di giudizio. Ora la Corte di Cassazione ha ritenuto le censure contenute nel ricorso del Comune palesemente inammissibili e infondate.

Il cittadino Giuseppe Coppa, difeso dall’avv. Maria Grazia Di Scala, aveva chiamato in giudizio il Comune dinanzi alla Sezione distaccata di Ischia, chiedendo «il risarcimento dei danni arrecati al suo fondo da plurimi allagamenti di acque nere e bianche provenienti dall’impianto fognario dell’ente convenuto, asseritamente carente di adeguata manutenzione». L’Ente, come detto, chiamava in causa l’Evi, «indicata come responsabile dell’impianto fognario, la quale a sua volta chiamava nel giudizio, in garanzia, la Società Cattolica di Assicurazione».

MANCAVA L’APPELLO INCIDENTALE

Sta di fatto che il giudice accoglieva solo parzialmente la richiesta, condannando il Comune di Forio al risarcimento di 1.500 euro nei confronti del privato, ma comunque «respingeva la domanda di manleva svolta nei confronti di Energia Verde ed Idrica – E.V.I.».

Il Coppa impugnava quella sentenza ritenendo troppo esigua la liquidazione del danno. Il Comune si costituiva e, in caso di non rigetto dell’appello, insisteva sempre per la condanna dell’Evi. La società idrica e la “Cattolica” anche loro resistevano, per evitare “brutte sorprese”.

A febbraio del 2022 la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione e condannava il Comune di Forio al risarcimento dei danni liquidati «nella misura di Euro 75.512,61, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dall’1/1/2013, nonché alla rifusione dei costi del giudizio sostenuti dalle altre parti».

Quanto alla chiamata in causa dell’Evi, i giudici di secondo grado davano atto «della mancata proposizione di appello incidentale da parte del Comune, non potendosi considerare tale la domanda di manleva contenuta nella comparsa (comunque tardivamente depositata)».

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Avverso quella sentenza l’Ente foriano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti rigettati dal collegio della Terza Sezione civile.

La prima censura contestava la tardività dell’appello incidentale, sostenendo essere stato depositato entro il termine.

Una tesi sconfessata dalla Corte di Cassazione in quanto inammissibile. Nell’ordinanza si precisa: «Il giudice d’appello ha formulato due affermazioni, ciascuna delle quali costituisce un’autonoma ratio decidendi: innanzitutto, si afferma che il Comune non ha proposto appello incidentale perché la “semplice memoria di costituzione” non era qualificabile come atto d’impugnazione; poi, si rileva che, in ogni caso, l’appello sarebbe stato tardivo e, come tale, inammissibile».

La censura contenuta nel ricorso «riguarda solo la seconda statuizione della Corte territoriale e non incide, dunque, sulla prima, con conseguente inammissibilità del motivo; in ogni caso, per contrastare la prima ratio il ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo della propria comparsa, che è invece totalmente mancante nel ricorso».

Stessa sorte per il motivo con cui si sosteneva che «la domanda giudiziale in primo grado si sviluppava senza che l’attore avesse fornito alcuna prova in ordine al danno» e che «il giudice d’appello aveva malamente liquidato il danno richiamandosi alla prima decisione e ad un’arbitraria liquidazione equitativa e che, senza domanda di parte, aveva rideterminato le spese di lite».

Una censura inammissibile e manifestamente infondata «e, come tale, comunque inammissibile», rincara la dose il collegio. E ne evidenzia tutte le “falle”: «In primis, si censura la decisione di primo grado perché assunta in carenza di prove, ma l’oggetto del ricorso per cassazione può essere solo la pronuncia d’appello; poi, si contesta in maniera generica la decisione del giudice di merito in ordine alla liquidazione delle spese, peraltro asserendo che non sono state adeguatamente valutate le prove senza considerare che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità; infine, si imputa alla Corte d’appello di avere errato nel riliquidare le spese di lite in esito all’appello, che tale questione non aveva posto, sebbene tale provvedimento sia – evidentemente – diretta e ovvia conseguenza della parziale riforma della decisione di primo grado».

LA “PROVA DECISIVA”

L’ultimo “attacco” del Comune a quella sentenza sfavorevole invocava il vizio dell’omesso esame del fatto decisivo per la decisione del giudizio e il travisamento delle risultanze istruttorie, «per avere la Corte d’Appello disposto d’ufficio una consulenza tecnica e per aver mancato di esaminare un documento che «“offre la prova decisiva dell’illegittimità della decisione finale”». Quale sarà mai stata questa “prova decisiva”? Non era nella competenza della Corte di Cassazione esaminarla.

I giudici di legittimità infatti hanno dichiarato anche questa censura inammissibile e manifestamente infondata per plurime ragioni. L’ordinanza spiega che «rientra nei poteri del giudice di merito disporre la consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio che non richiede la previa istanza di parte; inoltre, la valutazione delle risultanze della consulenza e del materiale probatorio spetta al giudice di merito ed è insindacabile dal giudice di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione; nel caso, il ricorrente nemmeno indica profili di incongruità della motivazione e tenta surrettiziamente di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa valutazione delle prove».

Il danno andrà risarcito come deciso dalla Corte d’Appello. In aggiunta, il Comune di Forio è stato condannato a rifondere le spese di giudizio ai controricorrenti. In totale, 7.200 euro (oltre esborsi vari) moltiplicati per tre, ovvero una somma superiore a 21.600 euro. La ripetuta tracimazione nel fondo privato di liquami e acque piovane si è trasformata in un “bagno economico” per l’Ente…