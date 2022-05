Terremoto, per l’Osservatorio Geodinamico de La Sentinella, l’assessore Cosenza sale in “cattedra”

Sono cominciate le attività per l’avvio delle fasi di progettazione post sisma dell’Ex Osservatorio a La Sentinella. La già sede del Museo Civico oggetto di scheda AeDES sarà interessata da un pervicace adeguamento sismico e manutenzione che riguarderà anche la messa in sicurezza della piazzola antistante. Intervento finanziato con fondi destinati alla Ricostruzione Pubblica sisma Ischia 2017.

“Muoviamo i primi passi, passi importantissimi, verso la concretizzazione di un intervento fondamentale per il paese. Un’opera pubblica che sarà faro e punto di riferimento per tutta la comunità. Il lavoro da fare è tanto, ma siamo certi che restituiremo al paese un cespite di grande prestigio ed in sicurezza- ha commentato il sindaco Giovan Battista Castagna annunciano l’avvio delle fasi di consulenza affidate al Dipartimento di Strutture della Federico II di Napoli con i professori Andrea Prota, Iunio Iervolino fedelissimi del più noto Edoardo Cosenza, politico docente, attuale assessore del comune di Napoli ed inossidabile presidente dell’ordine degli Ingegneri di Napoli. Così, partendo da La Sentinella,il Dipartimento di Strutture dell’Assessore Cosenza al timone della Ricostruzione pubblica.

“Considerato che con Determina n. 190 del 22/03/2022 abbiamo approvato, grazie al lavoro sinergico di tutta l’amministrazione e con la costante interlocuzione con la struttura commissariale, l’accordo per prestazione di consulenza scientifica tra il comune di Casamicciola Terme e il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II di Napoli- spiega Castagna- siamo certi di star offrendo le migliori professionalità per garantire la ricostruzione del paese nei suoi lunghi singolo, ma non solo. Con l’avvio delle procedure forti dell’impegno posto per acquisire il complesso al patrimonio pubblico, anche grazie al lavoro certosino del presidente del consiglio Nunzia Piro, sostenuta da tutto il nostro governo, sistemiamo un altro tassello della nostra agenda istituzionale e gli impegni assunti in tal senso con i nostri concittadini“ . Nello specifico ieri mattina gli esperti del Dipartimento federiciano con il testa il professore Francesco Polverino, profondo conoscitore dei luoghi nonché cittadino di Casamicciola, , unitamente al RUP Sara Castagna hanno effettuato sopralluoghi e saggi necessari a redigere il documento preliminare da allegare all’invito di gara afferente l’opera di recupero post sisma.

Il documento normativamente e come deciso dall’ente locale viene stilato dal responsabile unico del procedimento in collaborazione con l’università.

€ 2.055.000,00. Tra finanziamenti e affidamenti

La stima di massima dei costi di realizzazione dell’opera pari a € 2.055.000,00 più Iva e cassa, e che a seguito di opportuna rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la progettazione, potranno essere rimodulate determinando i costi definitivi delle spese tecniche e quelli complessivi per la realizzazione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo. RUP e proponete del avviso l’ Arch. Sara Castagna, Responsabile dell’Area di Progetto “Lavori Pubblici Sisma”. Lo stesso lavoro è inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 e nell’ ELENCO DEI LAVORI ANNO 2021 e PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI PERIODO 2022-2023. A titolo di anticipazione per le somme necessarie per avviare la progettazione, è stato individuato nella misura massima del 30% pari a € 104.191,46 .Le spese tecniche ammissibili a contributo è determinato, progressivamente a scaglioni, secondo i criteri e i limiti già previsti dall’articolo 30, comma 3, del Decreto Legge n.109 del 2018 (legge ricostruzione), al netto dell’Iva e cassa risulta pari a € 216.625,00.

Nello specifico le spese dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione corrispondono a € 99.925,74.

Mentre gli scienziati della Federico II operano sul campo avviando l’iter fissato con la convenzione, n queste ore scade la proceduta per l’ affidamento” mediante procedura negoziata, senza bando di gara,previa manifestazione di interesse per l’individuazione di almeno n. 5 professionisti, anche in forma associata, da invitare alla presentazione di un’offerta, propedeutica all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione con direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione opzionali, dell’intervento denominato “lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione dell’ex Osservatorio Geodinamico, già sede del Museo Civico“

Le proposte di partecipazione potevano essere inviate entro e non oltre le pre 12,00 del 18 maggio 2022.