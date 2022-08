Terremoto, le 20 opere pubbliche che Legnini porta avanti

Per velocizzare la ricostruzione pubblica, fermata dalla scarsa qualità dei politici e di quelli che occupano sedie sui comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio in virtù di matrimoni, rapporti sessuali o rapporti amicali, il commissario Legnini nei prossimi giorni firmerà ordinanza dedicate per consentire la ricostruzione di queste opere.

E’ da notare che Casamicciola ha scelto di lasciare i propri figli in scuole inadatte e insicure rispetto a Forio e Lacco Ameno terremotati e rispetto Ischia, invece, non terremotata. Evidentemente nessun ha suggerito questa esigenza al Commissario Calcaterra perchè, forse, è più felice di spendere mezzo milione di euro all’anno con il servizio di scuolabus.

COMUNE DI CASAMICCIOLA

01 Scuola Primaria Lembo

02 Istituto Superiore Mennella (Plesso San Severino)

03 Plesso Manzoni (scuola d’infanzia + scuola elementare)

04 Istituto IBSEN (scuola d’infanzia + scuola media)

05 Palazzo della Bellavista, costone + pertinenze

06 Osservatorio Geodinamico + piazzola antistante

COMUNE DI LACCO AMENO

07 Scuola media Istituto Mennella (+ classi scuola elementare)

08 Liceo Scientifico Einstein (+ alcune classi scuola elementare)

09 Istituto comprensivo Mennella (scuola materna + elementare)

10 Chiesa e dell’area archeologica degli “scavi di santa Restituta”.

11 Torre costiera aragonese

12 Strutture cimiteriali ed al limitrofo costone

13 Realizzazione di struttura definitiva, provvisoriamente destinata ad uso scolastico

COMUNE DI FORIO

14 Istituto comprensivo Forio2 D’Abundo

15 Istituto comprensivo Forio 1 L. Balsofiore (Scuola elementare)

16 Plesso Scolastico Istituto Nautico “C. Mennella”

17 Sede Municipio Forio

18 Struttura definitiva, provvisoriamente destinata ad uso scolastico, Plesso L. D’Abundo

19 Struttura definitiva, provvisoriamente destinata ad uso scolastico Luca Balsofiore

20 Messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra il Promontorio del Soccorso e Località Pietre Rosse