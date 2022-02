Terremoto, inizia “lontano” il commissariato di Legnini

Ida Trofa | Ieri a Napoli con i sindaci del Cratere, non tutti in verità, e poi con la Regione Campania la prima vista ufficiale del neo Commissario al terremoto di Ischia, Giovanni Legnini, in Campania. Sì, perché la ricostruzione di Ischia sarà diretta dal capoluogo, come al solito. Restiamo la terra oltre mare quella che non merita rispetto, solo passerelle di occasione. Ischia sarà forse in agenda la prossima settimana tra il 23 ed il 28 febbraio per l’ultima spettacolarizzazione del dramma sismico di casa nostra. Preparate i flash.

Nessuna investitura ufficiale, ancora, per il commissario dei terremoti italiani. Manca la notifica della nomina approvata dalla Corte dei Conti lunedì 14 febbraio. Serve qualche altro giorno per conferire all’avvocato marichigiano il potere di firma sulle macerie isolane e perfezionare il passaggio di consegne tra l’ex fedelissimo di Giuseppe Conte, Carlo Schilardi e l’uomo di Enrico Letta, Giovanni Legnini.

Così, ieri in via Marina, si è tenuto solo un incontro informale con le presentazioni e lo scambio dei recapiti. Poi diritto a Palazzo Santa Lucia, Legnini è corso ad incontrare la sua parte politica: il PD e gli uomini del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

All’incontro presieduto dal Commissario uscente Carlo Schilardi non ha partecipato Francesco De Deo, mentre hanno fatto la loro presenza Giovan Battista Castagna e Giacomo Pascale, in rappresentanza dei due comuni dove è maggiore il grado di impatto del sisma.

Un breve punto sull’andamento generale della ricostruzione, il prosieguo dei lavori e lo staff commissariale che dovrà seguire le dinamiche terremotate. Legnini, all’attuale struttura che resterà in carica unitamente ad Invitalia per un altro anno, ha reso la disponibilità di due sue collaboratrici già giunte ieri in vai Nuova Marina al Palazzo Armieri sede dell’attuale struttura. Al momento non sembra immediata la nomina di una sub-commissario imposto sempre dalla logica politica in auge.

Nessun accenno ai problemi e alle situazioni specifiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla concreta attuazione dei progetti ricostruttivi. Nessuna idea della sorte che toccherà ai micro piani di ricostruzione con il riconfinamento e la mappatura puntuale degli aggregati nel centro del Cratere già istruiti dal “duo Carlo” (Schilardi e La Tegola) o alle ipotesi definitive sulla delocalizzazioni dei centri. Come era ovvio non si è pervenuti ad alcuna decisone.

L’happening giusto per il politico del PD per far vista al circolo democratico campano. Così si presenta L‘ex sottosegretario che sognava di fare il presidente di Regione Marche che dopo il sottosegretariato è stato destinato ai terremoti italici.

Accantonate ancora le pallide speranze rese dal buon ritmo acquisito nel corso del 2021, la ricostruzione di Ischia si appresta a sperimentare nuove difficoltà miste a quelle vecchie, dovute a fattori intrinsechi di un paese che non ha idea di una organizzazione amministrativa degna, incapace di contrastare la prepotenza dei poteri dominanti e quelli esterni, come la crescita dei prezzi e la scarsa disponibilità di tecnici e imprese ad occuparsi di terremoto e ricostruzione per una sostanziale incapacità, per al sfiducia nel sistema e anche a causa dell’enorme crescita degli interventi legati al superbonus 110% su tutto il territorio nazionale che ha ingolosito in più. Il tutto condito da una buona dose di inettitudine, spacciata per erudito sapere tecnico-pratico e da una economia orami allo stremo dopo anni di mancate misure e provvedimenti adeguati che sapessero superare la logica dell’assistenzialismo.

Come sarà possibile superare queste nuove e inaspettate difficoltà? Solo con l’ennesimo sacrifico della gente e l’auspicabile sforzo aggiuntivo di professionisti e imprese.

Appuntamento pertanto ancora rinviato con il Terremoto di Ischia a cui sarà dedicata una parentesi in agenda tra qualche giorno con la scusa di “verificare lo stato di avanzamento delle progettazioni, ascoltare i cittadini, sostenere i sindaci per definire cronoprogrammi chiari e puntuali ed evitare che si affermi una nuova fase di stallo e di lentezze”.