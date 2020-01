Terremoto e ricostruzione “sacra”. Don Emanuel Monte: “L’unico interesse della Curia è si riparano i luoghi di culto”

Ida Trofa | E’ stato il responsabile dell’Ufficio Arte Sacra – Beni Culturali – Edilizia di Culto, Direttore Don Emanuel Monte a voler chiarire la posizione della Curia vescovile di Ischia nel merito.

«L’unico interesse della Curia è che si riaprano le chiese e si a tutelato il bene comune, il patrimonio storico culturale delle nostre chiese oltre che i luoghi di culto ed al più presto speriamo di poter celebrare anche in tutte le chiese del Cratere.

Pertanto già da tempo la diocesi di Ischia ha comunicato alla struttura commissariale di non voler risultare ente attuatore di nessun progetto legato al restauro delle chiese e dei luoghi sacri danneggiati dal sisma, indicando la Soprintendenza e quindi il segretariato regionale del Ministero dei beni culturali come Ente attuatore. Segue a breve la firma della convenzione. I cambiamenti in atto Porzio ai vertici della Soprintendenza hanno portato agli attuali ritardi, Null’altro.

Don Emanuel ha delineato il solco tracciato dalla Curia. Nessun interesse economico sotteso dietro i ritardi nell’indicazione dell’Ente attuatore. La linea scelta ieri per indicare chi si farà carico di realizzare la ricostruzione, è quella legata al titolo di proprietà del bene. I luoghi di culto privati saranno affidati alla ricostruzione del privato: quelli comunali al comune e quelli di proprietà della curia alla Soprintendenza.