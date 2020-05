Terremoto e Alloggiati. Nuovo sit in al Capricho

Nuova protesta degli alloggiati del terremoto. Sit in davanti al Capricho per incontrare il sindaco Giovan Battista Castagna e discutere il futuro di un un gruppo i sfollati che dal 18 maggio dovrà lasciare gli hotel e passare, se dovuto, al Cas ed una autonoma sistemazione. Massiccio lo spiegamento di forze dell’ordine Polizia e Carabinieri. Il sindaco Giovan Castagna sta ricevendo una delegazione di manifestanti. Il 31 maggio è la data ultima concessa agli alloggiati in hotel, circa 100, per lasciare le 7 strutture dove attualmente trovano ricovero.