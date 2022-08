Terremoto, chiuse le indagini sui crolli: dissequestrati parzialmente gli edifici

Tutto arriva per chissà aspettare. A volte anche no. Eppure, dopo cinque anni dal terremoto, finalmente, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Sezione VI, ha firmato il decreto di dissequestro parziale (P.P. 543378/44/17 RG). Un decreto che la dice lunga sull’andazzo italico e sulle lungaggini delle procedure burocratiche che attanagliano anche il sisma di Ischia. Le indagini sui crolli tese a chiarirne le cause sono concluse. Incredibile quasi a dirsi. In ogni caso, finalmente, viene mesa la parola fine sul destino delle macerie, dei fabbricati e di tutto quanto ad essi collegato. Vediamo quanto scrive la magistratura nel merito.

“Letti gli atti del presente procedimento, rilevato che le indagini sono concluse e che pertanto occorre restituire gli immobili e tutto quanto tuttora in sequestro ai rispettivi aventi diritto, per la cui identificazione si rinvia all’annotazione del RONI CC Napoli prot. 25/14-14-2017 del 30.9.2020, che s’intende integralmente riportata; letto l’art. 321 c.p.p- scrive il Sostituto Procuratore della Repubblica Liana Esposito che- dispone il dissequestro di tutti i fabbricati e le aree tuttora in sequestro, ivi compreso l’immobile (resti crollati e area) sito in Casamicciola terme alla via Senato 24, oggetto di sequestro, sebbene non indicato nella citata annotazione di PG, loro restituzione agli aventi diritto, fatto salvo l’eventuale sequestro/confisca amministrativa”. In ciò il Sostituto Procuratore delega “per l’esecuzione e stretto controllo, previa necessaria verifica del possesso delle autorizzazioni di legge, il Nucleo Operativo CC Napoli, con facoltà di subdelega, che si avvarrà per quanto necessario dei competenti uffici dell’amministrazione comunale”. Della serie: eppur si muove…

L’inchiesta

Come ben sano i lettori de Il Dispari il procuratore Giovanni Melillo aveva anticipato, nelle ore drammatiche seguite alla tragedia, l’inchiesta sul terremoto che ha colpito l’isola di Ischia la sera del 21 agosto, provocando due morti, centinaia di sfollati e crollo di alcuni edifici. L’indagine è al momento a carico di ignoti con le ipotesi di omicidio plurimo colposo – in relazione alla morte delle due donne – e di crollo colposo. Il fascicolo era stato assegnato al procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli e ai sostituti Michele Caroppoli e Maria Teresa Orlando, mentre le indagini erano state delegate ai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. L’obiettivo numero uno dell’inchiesta era ed è accertare i motivi per i quali i danni di maggiore entità siano tutti avvenuti in un’area limitata del comune di Casamicciola. Per questo motivo gli inquirenti hanno nominato come consulente tecnico un esperto di geofisica. Il primo atto eseguito dai militari, invece, è il censimento di tutti i crolli avvenuti in seguito all’evento sismico, per indirizzare l’attività investigativa e stabilire se vi siano state responsabilità legate a casi di abusivismo edilizio e difformità in materia di vincoli e destinazioni quali sismico e zone di rispetto ambientale.

Il sequestro e l’ipotesi di reato

Le aree sono sottoposte a sequestro penale ed è fatto assoluto divieto di accesso alle persone non autorizzate art 334, 349 e 350 codice penale, a firmare il provvedimento il comandante Maggiore Roberto Di Costanzo. L’ipotesi di reato a carico dei soggetti, al momento non identificati, che afferisce il Decreto art. 253 e ss c.p.p. è disastro colposo in relazione al crollo delle stesse costruzioni ” laddove”- si legge nello stesso provvedimento- ” a seguito di una scossa di non rilevante intensità, la gran parte degli edifici ubicati nel medesimo contesto geografico ha resistito alla sollecitazione sismica”.