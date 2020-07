Terremoto, Casamicciola premia la Capitaneria di Porto

Riceveranno il 21 agosto – in occasione del terzo anniversario del tragico evento – un encomio in segno di riconoscenza per l’attività svolta sul territorio del Comune di Casamicciola in occasione del terremoto del 2017. Il sindaco, Giovan Battista Castagna, esprimendo il più profondo senso di gratitudine a nome di tutta la popolazione, ha voluto fortemente sottolineare, con questo riconoscimento, come l’opera del Corpo della Capitaneria di Porto di Casamicciola Terme sia stata insostituibile per l’organizzazione delle attività di imbarco sul porto casamicciolese.

«La presenza nel nostro comune della Capitaneria di Porto – ha commentato il sindaco Castagna – in quelle ore difficili, oltre che a garantire assistenza, serenità e fiducia ha avuto un ruolo centrale nel gestire il grande flusso di turisti che a causa della scossa ha scelto di ripartire subito per la terraferma. La professionalità e la preparazione della Capitaneria di Porto, nonchè la solidarietà e l’umano rispetto che hanno distinto ogni intervento sono ancora vivi in noi». Nel corso della manifestazione, alla presenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale, saranno consegnati riconoscimenti al 1°M.llo Np, Coppola Vincenzo matricola; 2°C. Np/Pn Iacono Pietro matricola; 2°Cl.Np Caiazzo Antonio; Com.2 Cl Np Taglifierro Francesco; Com.2 Cl Np/Cna Fusco Salvatore. Quattro componenti della capitaneria di porto di Casamicciola Terme che si sono avvicendati in quei giorni.