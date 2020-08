terrazzadispari Gianluca Trani: «Enzo è un gatto nero! Un bilancio-disastro tra atti nascosti e crediti cancellati»

Gaetano Di Meglio [Foto Giovanni Bercini] | Benvenuto a #terrazzadispari a Gianluca Trani reduce da un consiglio comunale di ieri lacrime e sangue per i cittadini del comune di Ischia. I tuoi colleghi hanno approvato un buco di 76 milioni e mezzo di euro invece, ti ho sentito ieri, sei stato abbastanza preciso e hai saputo mettere in evidenza le motivazioni per le quali non avete approvato, aldilà delle ovvie posizione politiche, il lavoro della maggioranza.

“Voglio fare un breve excursus. Prima del consiglio abbiamo chiesto di poter vedere alcuni atti molto importati e per meglio esaminare i numeri scritti in bilancio. Purtroppo questi non ci sono state forniti. Erano documenti importanti nei quali abbiamo chiesto perché sono stati cancellati 8 milioni di euro di residui, quindi 16 miliardi delle vecchie lire; abbiamo chiesto quanti rateizzi sono stati concessi visto che manca un regolamento e se vengono onorati mensilmente. Nonché copia dei bilanci delle Società Partecipate. Parto da questa, la cui risposta è simpatica, mi viene da ridere ma è sconcertante per la collettività: mi è stato detto che i bilanci sono approvati ma non sono nella loro disponibilità. Questa è una cosa che ci fa arrabbiare. Approvo un bilancio, conosco gli utili e le perdite, gli sprechi (che sicuramente sono stati fatti per questo non ci forniscono gli atti) e quanto altro, conosco i numeri se chiudo in utile e in perdita, però tali atti non sono in mio possesso. Per approvare un bilancio si deve leggere tale documento. Questa è una cosa grave, come la cancellazione dei crediti. E’ come se una famiglia deve ricevere dei crediti, ma li cancella e preferisce accendere mutui. Ecco, questa è la gestione dell’attuale sindaco. Quindi, quando loro parlano di gufi, io penso meglio 100 gufi che l’attuale sindaco che sembra un “gatto nero”… sta portando sfortuna a questo comune e sta portando al default del comune… credo si pensi sempre alla politica di piccolo cabotaggio e a svantaggio del territorio che non sta crescendo. Ad esempio la riscossione si aggira intorno al 6%.

La cosa più brutta – continua Trani – è che spesso i professionisti che compongono il consiglio comunale, all’esterno sono ottimi professionisti, ma all’interno del civico consesso sembrano ridotti al solo ruolo di alzare la mano, come un po’ i bambini dell’asilo. Ciò è mortificante per il consigliere comunale, se uno ha un minimo di orgoglio deve pur chiedere delle spiegazioni. Io le ho chieste anche a loro, ma non mi hanno saputo rispondere. Certamente quando il proprio ruolo si riduce ad alzare la mano e prendersi la responsabilità dell’agire in malo modo del Sindaco, spero che non li trascini negli scogli con la Corte dei conti. Come gruppo Per Ischia abbiamo scritto al Prefetto per le carte non date, cosa che lede il diritto di svolgere il ruolo di consigliere comunale che rappresenta i cittadini. Noi parliamo del bilancio 2019, anno in cui il comune non ha riscosso molto. Immagino nel 2020 con la pandemia… se nel 2019 c’erano difficoltà, ma superabili grazie al turismo, oggi, le imprese ma anche i piccoli commercianti, con le difficoltà oggettive, non oso immaginare su cosa accadrà. L’amministrazione, dalle carte, cercava di gettare la colpa sul covid19, ma non è così per il 2019.”

Parliamo dell’ordine pubblico. I vigili sono quasi inesistenti e dobbiamo ringraziare l’assistenza continua, quasi una stampella della Guardia Costiera per la gestione degli imbarchi, ma il centro di Ischia è in preda al caos…

“Qui manca una visione di insieme del Paese, qui si vive alla giornata. Si pensa che fare lì’amministratore pubblico sia accontentare il singolo consigliere e poi ci si dedica alla politica di basso profilo. Questo a noi non ci appartiene, quando si amministra bisogna guardare l’interesse della collettività. Abbiamo una mancanza di piano traffico, non abbiamo fatto nulla per settembre e ottobre loro non immaginano i punti interrogativi per questo inverno. Parliamoci chiaro, l’era post-covid sarà una novità e chi deve fare programmazione aziendale non riuscirà a capire gli introiti del futuro e l’amministrazione non ha investito nemmeno in pubblicità, cercando di dare a chi viene a Ischia uno slogan di “covid free”. Ischia è un’isola bellissima, e bisogna lanciare il brand Ischia un po’ ovunque.”

Parlando di pagamenti del comune, voglio chiederti: questo famoso milione e 600mila euro che il sindaco annunciò, sembra solo fuffa…

“Noi abbiamo chiesto, dopo l’annuncio, di fare parte della commissione per decidere i criteri per come spendere questi fondi. Non abbiamo avuto risposta, come al solito. Abbiamo chiesto i criteri, ma ci è stato detto che quando prepareranno il tutto ci faranno sapere. Ma chi deve assumere personale, deve sapere prima i criteri da utilizzare e beneficiare del bonus. Purtroppo anche qui si pensa a fare la politica di basso profilo. Ripeto, meglio 1000 gufi che persone come lui che porta sfortuna, un gatto nero che si aggira per l’isola. Questo per noi che svolgiamo il ruolo di consigliere comunale è davvero brutto, vediamo una persona che ci trascina nelle secche.”

Parliamo del poltronificio, creato a Ischia Risorsa Mare con la revoca della liquidazione e il Regolamento Edilizio.

“Ischia Risorsa Mare… anni fa si fece una delibera in cui si creava Ischia Servizi per accorpare le società per risparmiare. Ma cosa accade, si crea un nuovo CdA per Ischia Risorsa Mare creando altre spese. Ma questo ragionamento di basso cabotaggio, ha respiro corto. Noi abbiamo chiesto copia dei bilanci e del piano industriale per uscire dalla liquidazione, ma anche lì siamo carenti e facciamo le cose a casaccio. Siamo in un momento pessimo da un punto di vista amministrativo, mai visto dalla Democrazia Cristiana ad oggi. Forse perché abbiamo un consigliere comunale con la fascia, che fa politica da quando io avevo 13 anni, oggi ne ho 40… forse il peggio della prima repubblica è stato messo a fare il sindaco grazie ad un europarlamentare.”

E il Regolamento Edilizio?

“Il regolamento è un norma secondaria per me inutile. Non hanon fatto che mutuare ciò che dice la Legge nazionale, c’è una mancanza del Piano Regolatore che entro fine anno comunque deve essere portato. Anche lì abbiamo chiesto di fare parte della commissione consiliare per informare la metà della popolazione che rappresentiamo, ma non ci hanno risposto.”

Elezioni regionali

“Innanzitutto vedo che De Luca ha operato bene, vedo una cavalcata vincente da parte di De Luca e la vedo che va in questa direzione oggi. Certamente ha operato anche con molte difficoltà, ma bene. Gli auguro una buona vittoria, certamente voteremo anche lui. Spero che la Regione Campania e tutto il mondo esca dalla pandemia, momento grave che stiamo vivendo da un punto di vista economico, sociale e sanitario. Il mio augurio per tutti è questo. Poi un in bocca al lupo per la campagna elettorale ad ambedue le parti.”