terrazzadispari Domenico De Siano: «Lacco Ameno ha bisogno di programmazione per i prossimi 25 anni»

Gaetano Di Meglio | Benvenuto a #TerrazzaDispari a Domenico De Siano, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alla carica di Sindaco del Comune di Lacco Ameno. Proveremo a fare chiarezza e a lanciare la campagna elettorale di Lacco Ameno.

Una domanda è fondamentale: Forza Italia ha vissuto un po’ di confusione in questi ultimi mesi, ma poi si è riusciti a comporre una lista competitiva e i candidati rimasti nonostante il trambusto degli ultimi mesi.

«Sì, a livello nazionale il partito ha vissuto negli ultimi mesi un momento di difficoltà. Le regionali sono uno spartiacque importate per il Centro Destra e per Forza Italia nel Centro Destra. E le regionali in Campania assumono una valenza ancor maggiore. La Campania nelle regioni del Sud è la più grande e importante. Forza Italia da sempre ha raggiunto degli obiettivi di consenso importanti e noi puntiamo, abbiamo lavorato faticosamente riuscendo a superare difficoltà che erano evidenti, ad essere all’interno della coalizione la forza principale. C’è da dire che se le elezioni si fossero svolte come programmato a maggio, la coalizione di centro destra avrebbe avuto più di 15 punti di vantaggio rispetto al Centro Sinistra. Poi con la pandemia il mondo è stato stravolto e sono stati stravolti anche i rapporti di consenso all’interno delle regioni. Il Presidente uscente ha goduto di grande notorietà, ma bisogna vedere se si tramuterà in consenso elettorale.

Affronteremo queste elezioni parlando di temi importanti come la Sanità, i Trasporti, la spesa dei fondi europei. Noi siamo ultimi come utilizzo e ciò è importante perché ha ricaduta diretta sul territorio. Di questo il Centro Sinistra ci deve rispondere.

Grazie al Signore la pandemia in Campania l’abbiamo vista marginalmente».

CAMPANIA ULTIMA NELLA SPESA DEI FONDI EUROPEI

Il Covid-19 ha sconvolto il mondo e la politica. I sondaggi parlano di numeri e percentuali, ma chi vive il territorio interpreta il sentimento della gente… quale è?

«Tra la gente c’è profonda disaffezione al voto per una ragione ben precisa. Il cittadino si sente tradito riguardo la soluzione dei problemi. L’ho già detto: siamo gli ultimi nella spesa dei fondi europei, la nostra Sanità è tra le peggiori, i trasporti anche. Non voglio fare polemica, ma il Presidente è venuto a Ischia facendo campagna elettorale e dicendo che era reale la possibilità di ampliare l’ospedale. Io faccio il consigliere comunale dagli anni ’80, ho ricoperto tutte le cariche istituzionali e ricordo che saranno per lo meno 20 anni che si prendono in giro i cittadini dell’isola rispetto alla Sanità. Perché non si è fatto prima l’ampliamento ed è venuto a dirlo prima della campagna elettorale? Perché non ha risposto alle interrogazioni presentate da Maria Grazia Di Scala? Da questo nasce la disaffezione verso la politica. Sulla nostra isola bisogna concentrasi e fare una campagna elettorale parlando di problemi e soluzioni. Io sono stato consigliere regionale quando Caldoro ha vinto. Ricordo che nel piano di Bassolino c’era la chiusura di un determinato numero di ospedali, anche Ischia. Noi all’epoca sconfiggemmo questa possibilità, togliemmo l’eliminazione di alcuni reparti e potenziammo, nonostante il commissariamento, garantendo standard qualitativi per la sanità. Maria Grazia Di Scala è stata consigliere regionale all’opposizione per 5 anni, è stata vigile e presente rispetto a quelli che sono stati i problemi delle isole partenopee e quindi oggi ha pieno diritto di poter rivendicare un impegno concreto e chiedere ancora una volta ai cittadini delle isole la possibilità di essere votata e continuare nel suo impegno».

Che significa fare campagna elettorale sotto l’ombrellone quando la gente è ancora più distratta del solito?

«Per me è complicato farla con i mezzi attuali di informazione, con i social e altro… tutto è cambiato. Io sono abituato a fare campagna elettorale con un contatto diretto con il cittadino. Così sono stato abituato e oggi ho difficoltà, ma la difficoltà maggiore è farla in un particolare periodo dell’anno. Le persone sono prese dai problemi quotidiani e dalla vacanza. Credo dovremmo lavorare per non far aumentare il tasso di astensionismo».

IL REFERENDUM

Prima di passare all’elezione che ti vede protagonista diretto, parliamo della follia grillina del referendum sul taglio dei Parlamentari.

«E’ un problema estremamente serio. Per senso di responsabilità e un doveroso rispetto delle direttive di partito, mi sono adeguato e in Parlamento ho votato per la diminuzione dicendo di non condividere ciò. A mio modo di pensare la follia è dei Grillini che hanno fatto da apripista, ma anche di coloro che hanno seguito la scia. Credo che dovremmo far comprendere ai cittadini che l’esercizio della democrazia ha un costo. Se vogliamo vivere in un Paese democratico, e oggi non ci viviamo perché molte cose non funzionano, come la giustizia, dobbiamo esercitare la democrazia attraverso dei costi. Ridurre il numero dei Parlamentari e non dare le opportunità a parti territoriali di avere una rappresentanza, è una diminutio, ci saranno intere Regioni che non avranno rappresentanza. Viviamo in un Paese in cui vi è una crisi e dovremmo andare a rivedere l’intero assetto istituzionale per rendere un servizio tangibile ai cittadini, ciò non si è fatto ma si è proceduto in modo demagogico, senza una legge elettorale che sia collegata al taglio, senza la possibilità che vi sia una suddivisione di funzioni tra le Camere… avremo la possibilità di un risparmio minimo ma avremo meno democrazia. Questo è il tema vero».

IL “RITORNO” A LACCO AMENO

Arriviamo a Lacco Ameno, dove ritorni, dopo aver ricoperto tutte le cariche istituzionali, come candidato Sindaco.

«Ho fatto una valutazione. Prima abbiamo parlato della pandemia. Credo che Lacco Ameno abbia da anni problemi irrisolti che sono aumentati con la pandemia. Credo che nel sistema Ischia Lacco Ameno debba essere programmato, non per i prossimi 6 mesi, ma per i prossimi 25 anni. Io dopo aver ricoperto tutte le cariche istituzionali, ho sentito il dovere di ritornare a Lacco Ameno, il mio comune che mi ha dato tanto sia imprenditorialmente per crescere, che politicamente per poter partire e fare una determinata carriera. Credo sia doveroso, da parte mia, lavorare e creare una squadra, e ci sono riuscito, che possa dare risposte a determinati problemi. E’ una squadra che vede al suo interno tante generazioni, persone con esperienza consolidata, giovani, rappresentanti del mondo delle professioni… credo che la capacità di una persona che si candida a Sindaco deve essere non quella dell’uomo forte al comando, che non ha più senso nell’epoca attuale, ma credo sia necessaria una persona che sappia creare la squadra e condurla nella maniera migliore. Noi abbiamo una squadra competitiva, che saprà dare certamente risposte concrete per programmare l’idea di paese nei prossimi 25 anni. E’ ovvio che non ci poniamo l’obiettivo di fare tutto nel giro di qualche anno, ma io mi pongo l’obiettivo di iniziare a forgiare una squadra che possa progettare il paese. Il comune ha bisogno di opere importanti che vedano stravolte anche determinate cose. Per poterlo fare c’è bisogno di ampio consenso. La ragione per la quale io mi sono unito e hanno trovato convergenza con me persone che storicamente erano avversari politici, ma passano gli anni e cambiano le esigenze, quindi è giusto mettersi insieme per dare risposte concrete ai cittadini».

UNITI SUI PROBLEMI

Ovviamente dall’altro lato ti trovi il tuo delfino migliore, il miglior prodotto del desianesimo, Giacomo Pascale…

«Io non mi pongo il problema di chi sta dall’altra parte e di chi sarà il mio avversario. Io mi pongo il problema del Paese e mi pongo il problema di esporre e far comprendere ai miei concittadini quello che noi vogliamo fare insieme per il Paese. Noi viviamo in un Paese che se rimane l’attuale non ha futuro, noi lo dobbiamo cambiare in meglio con i nostri concittadini, non da soli. In queste settimane chiederemo consenso sul programma. Per quanto riguarda gli avversari, in bocca al lupo a loro, ma io spero di vincere».

Hai iniziato un’era con l’unione PD e Forza Italia, prima che si verificasse a livello nazionale. Mi sembra che con la pace che hai fatto con i tuoi avversari hai anticipato i tempi di quanto sta accadendo a livello nazionale. Tra voi c’è stato un passato anche “feroce”.

«Io politicamente nasco come persona del territorio e politicamente rimango una persona del territorio e per me vengono prima i problemi del territorio e la soluzione degli stessi. Se mi unisco con persone che la pensano anche politicamente in maniera differente da me, troviamo la sintesi rispetto ai problemi del territorio. Siamo fortemente convinti che il Paese vada ripensato in una determinata maniera e mi fa piacere che persone che pensavano in maniera diversa, ora trovano giusto ciò che pensavo io ritenendola idea vincente. Chi opera può commettere errori, io lo dico, ne ho commessi tanti amministrativamente parlando. Forte degli errori commessi e insieme alle persone che stanno con me, abbiamo la voglia di far ripartire il Paese».